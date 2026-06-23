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Okul etkinliği sırasında 6 yaşındaki bir çocuk 1000 yıllık Viking  kılıcı buldu

Norveç'te 6 yaşındaki bir çocuğun okul etkinliği sırasında yaptığı keşif, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Sanat projesi için taş toplarken yerde paslı bir metal parçası fark eden Henrik Refsnes Mørtvedt, aslında 1000 yıldan daha eski bir Viking kılıcı bulduğunu sonradan öğrendi.

Gökçen Kökden

Olay, Norveç'in güneydoğusundaki Gran belediyesine bağlı Brandbu bölgesinde meydana geldi. Nisan ayının sonunda birinci sınıf öğrencileriyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Henrik, toprak yüzeyinden dışarı çıkan paslı bir metal parçasını fark etti.

Merak edip metal parçayı çekerek yerinden çıkaran küçük çocuk, başlangıçta bunun sıradan bir hurda parçası olduğunu düşündü. Ancak öğretmenleri, buluntunun arkeolojik açıdan önemli olabileceğini fark ederek uzmanlarla iletişime geçti.

YAKLAŞIK 1000 YILLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan ilk incelemelerde kılıcın Viking Çağı'nın başlangıcına veya Merovenj döneminin sonlarına ait olduğu değerlendirildi. Uzmanlara göre silahın M.S. 550 ile 850 yılları arasında üretildiği tahmin ediliyor. Kesin tarihlemenin ise Oslo'daki Kültür Tarihi Müzesi'nde yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

SADECE TEK TARAFI KESKİN

Bulunan eser, "enegget" adı verilen tek ağızlı bir Viking kılıcı olarak sınıflandırıldı. Bu silahlar, Kuzey Avrupa'da kullanılan ve "scramasax" olarak bilinen savaş ve av bıçaklarının gelişmiş bir versiyonu olarak kabul ediliyor. Viking döneminde bu tür uzun bıçaklar yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda sosyal statü göstergesi olarak da görülüyordu.

Arkeologlar, kılıcın yüksek statüye sahip bir kişiye ait olabileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre silahın sahibi özgür bir toprak sahibi, önemli bir savaşçı ve yerel bir Viking liderinin askeri danışmanı olmuş olabilir. Ancak bu değerlendirmelerin şimdilik birer tahminden ibaret olduğu belirtiliyor.

MEZARLARLA OLAN YAKINLIK DİKKAT ÇEKTİ

Kılıcın bulunduğu noktanın, daha önce kayıt altına alınmış Demir Çağı mezarlarına yaklaşık 40 metre uzaklıkta olması araştırmacıların dikkatini çekti. Bu durum, silahın bir mezar hediyesi olarak gömülmüş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Uzmanlar, Viking toplumunda kılıçların son derece değerli eşyalar olduğunu ve mezara bırakılmalarının büyük bir prestij göstergesi olarak kabul edildiğini belirtiyor.

OSLO'DA İNCELENECEK

Bulunan eser, detaylı incelemeler için Oslo'daki Kültür Tarihi Müzesi'ne gönderildi. Uzmanlar, pas tabakasını dikkatli bir şekilde temizleyerek silahın nasıl üretildiğini, nasıl kullanıldığını ve neden toprağa bırakıldığını ortaya çıkarmaya çalışacak. Henrik ise başlangıçta bulduğu metal parçasının en fazla 100 yıllık olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak küçük çocuğun tesadüfen yaptığı bu keşif, Viking dönemine ışık tutabilecek önemli bilgiler sunmaya aday görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Viking Norveç
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