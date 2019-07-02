Okul müdürü cinayetinin toplantıyla planlandığı iddiası! Görüntüler Adli Tıp'a gönderildi

Dinlenen tanık sayısının 40’a yaklaştığı davanın yedinci duruşmasında, zanlıların ikamet ettiği Kızılcaavlu Mahallesi’nde olaydan bir gün önce metruk okul bahçesinde ve kahvehanede bu cinayeti planlamak üzere yapıldığı iddia edilen toplantıyla ilgili jandarma tarafından el konulan güvenlik kamerası görüntülerinin İzmir Adli Tıp Kurumunca incelenmesine karar verildi. Duruşma ise 20 Ağustos 2019 tarihine ertelendi.

Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve yakınlarının da takip ettiği duruşma sonrası açıklama yapan Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, "Yedinci duruşma bugün yapıldı. Bugünkü duruşmada dinlenmeyen bir kısım tanıklardan bir kişi dinlendi. Şu aşamada dosyada yaklaşık 40’a yakın tanık dinlenmiş durumda. Tanık dinlenme aşamasının son kısmına gelindi. İki-üç tanık kaldı. Duruşma 20 Ağustos tarihine ertelendi. Adli tatilde görülecek. Dosyanın önemi ve tutuklu sanıkların olması sebebiyle" dedi.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Avukat Coşkun, şöyle devam etti:

"Bugünkü duruşmada ne oldu? Tanık ifadesinin alınmasının dışında bizim talebimiz üzerine olaydan bir gün önce yani 14 Aralık 2017 tarihinde sanıkların yaşadığı Kızılcaavlu Mahallesi’ndeki kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde bu işin planlandığına dair birtakım iddialar ve kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri olay tarihi itibarıyla jandarma tarafından alınmış; ancak hava karanlık ve görüntü kalitesi çok iyi olmadığı için toplam 7 kişi okul bahçesinde bu işi planlamak için geçtiği orada görülmekte bunların içinde sanıkların da olduğu bizce aşikar; ancak görüntü kalitesi çok yüksek olmadığı için bu kişiler olduğu tespit edilememiştir. Bu duruşmada görüntülerin Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek iyileştirilmesi ve dosyadaki sanıklarla bu kişilerin vücut yapılarının uyumlu olmadığının belirlenmesine karar verildi. Bu şekilde bir iyileştirme yapıldığında bizce sanıkların suçu sabit olacak; çünkü sanıklardan baba konumundaki kişi orada olmadığını, toplantıya katılmadığını iddia ediyor. Bu yapılacak inceleme ile bu savunma da çürüyecektir. Biz adaletin yerini bulması ve eğitim şehidimizin kanının yerde kalmaması için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Umarım Türk adaleti doğru bir sonuca ulaşacaktır düşüncesindeyim."

(İHA)