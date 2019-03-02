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Okul müdüründen geç kalan öğrencilere dayak iddiası

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HABER  | 02.03.2019 20:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.

Okul müdüründen geç kalan öğrencilere dayak iddiası

Olay, ilçeye bağlı Karataş Mahallesi'ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah ilk ders zilinin çalmasının ardından ismi bilinmeyen okul müdürü okula geç kalan öğrencileri, kulağını çekerek ve tokat atarak dövdü.

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Olay başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyaya yüklendi. Görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

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(DHA)

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Şanlıurfa Viranşehir okul müdürü şiddet öğrenciye şiddet

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