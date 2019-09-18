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Okul servisi gibi motosiklet

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bursa'da çekilen görüntüler 'bu kadarına pes' dedirtti. 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu tarafından kaydedildi.

Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa-Ankara otoyoluna çıkan sürücü görenleri şaşırttı. Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması gözlerden kaçmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet bursa

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