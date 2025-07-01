Okulda içtiği içecek sonu oldu! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde eğitim gören 5 yaşındaki Benedict Blythe, geçirdiği alerjik reaksiyon sonucu hayatını kaybetti. Benedict’in Aralık ayında okuldayken iki kez kustuğu ve daha sonrasında aniden yere yığıldığı belirtildi.

"OKUL YÖNETİMİ BİLİYORDU"

Sağlık ekibi tüm müdahalelere rağmen küçük çocuğu kurtaramadı. Süt, yumurta ve bazı kuruyemişlere alerjisi olan Benedict'in ölüm nedeni, gıda kaynaklı anafilaksi olarak kaydedildi.

Acılı anne, Benedict’in dört yaşındayken üstün zekâlılar topluluğu Mensa’ya kabul edildiğini söyledi. Okul yönetimine alerjiyle ilgili bir kriz yönetim planı sunulduğunu iddia etti.