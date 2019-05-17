Okulda örnek olarak gösteriliyor! Başlangıçta 190 kilodan fazlaydı...

İki yıl önce, Michael Watson çok zor durumdaydı 1.90 boyundaki genç 152 kilo ağırlığındaydı ve neredeyse her gün fazla kiloları yüzünden okuldaki öğrenciler tarafından sürekli sözlü saldırı ve linç yedi.
Öğrencilerin sürekli alay ettiği genç bir sabah uyandığında bu duruma el atması gerektiğini düşündü ve hayatının en büyük kararını verdi.
"Özgüvenim tamamen sıfırdı" diyen genç her gün yaklaşık 20 dakika okula yürüyor yine 20 dakikada yürüyerek eve dönüyor. Yürüyüşle birlikte beslenme düzenini de yavaş yavaş yeniden düzenleyen Michael Watson bu sene mezuniyet törenine eski halinden 53 kilo daha eksik katılacak. Michael, ek iş olarak Fast Food zincirlerinden birinde çalıştığını da söylerken, sağlıklı beslenme konusunda ne kadar zorlanırsa zorlansın asla çalıştığı yerde hamburger ya da onun gibi kalorili yiyecekler tüketmediğini de dile getirdi.
HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI
Michael Watson'un kilo verme isteği bir gün okuldaki çocuklardan birinin yüzünün şişmanlığıyla ilgili yaptığı yorumla başladı. Daha sonra yağmur ya da kar yağsa bile okul servisine binmek yerine okula yürüyerek giden genç gözle görülür derecede kilo vermeye başlayınca okul yönetiminin de dikkatini çekti.
KIZLARA YAKLAŞMAYA KORKUYORDU
Fazla kiloları yüzünden kızların onu beğenmeyeceğini düşünen Michael, şimdi büyük bir özgüvenle kızlarla sohbet edebiliyor, eskiye nazaran flörtleşebiliyor. Görünen o ki kilolar gitmiş, özgüven yerine gelmiş.
ŞİMDİ OKULDA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLİYOR
Michael Watson'un okuduğu okulda koçluk yapan Terrance Jones CNN'e verdiği röportajda "Bir lise öğrencisi için nadir bulunan bir örnek! Michael çok cesur bir çocuk" dedi. Yaptığı hareketle okulundaki çoğu öğrenciye ilham olan Michael şimdilerde okulun yüzü haline geldi.
Okulun kendi Facebook sayfasında hikayesi ve fotoğrafı paylaşıldı bile.
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