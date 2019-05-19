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Okulda şoke eden iddia: Öğrencilerden uygunsuz fotoğraf istedi!

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DÜNYA  | 19.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletindeki FETÖ bağlantılı bir okulda görev yapan bir ofis asistanı, "öğrencilerden uygunsuz fotoğraf istediği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Okulda şoke eden iddia: Öğrencilerden uygunsuz fotoğraf istedi!

ABD'nin Florida eyaletinde yerel basındaki haberlere göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Orlanda Bilim Sözleşmeli Okulu adlı okulda ofis asistanı olarak yapan 19 yaşındaki Jaelen Alexander, "görevini öğrencilerden kendisine uygunsuz fotoğraf göndermelerini istemek için kullandığı" gerekçesiyle çarşamba günü gözaltına alındı.

Hazırlanan dedektif raporunda, okuldaki 3 öğrenciden kendisine uygunsuz fotoğraflarını göndermelerini isteyip bunun karşılığında da çocuklara para ve yemek gibi vaadlerde bulunmakla suçlanan Alexander'ın çocukları, istediğini yapmamaları durumunda durumunda derslerden kovmakla tehdit ettiği kaydedildi

ÖZÜR DİLEYİP İSTİFA ETTİ

Yerel basının ele geçirdiği soruşturma raporunda Alexander'a yönelik soruşturmanın 29 Nisan'da başladığı, Alexander'ın bir veliden özür dilediği ve görevinden istifa ettiği belirtildi.

Buna karşılık okul yönetimi ise olayda sorumluluğunun olmadığını belirtmek için söz konusu çalışanın mart ayında işine son verildiğini savundu.

Okul Müdürü Abdulaziz Yalçın, yerel basına yaptığı açıklamada, Alexander'ın yarı zamanlı ofis asistanı olarak ağustos ayında işe alındığını ve arka plan taramalarında herhangi bir disiplin kaydına rastlanmadığını öne sürdü.

Yalçın, Alexander'ın işine mart son verildiğini ve velilerin kendisini suçlamalar hakkında perşembe günü haberdar ettiğini söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd FETÖ #fotoğraf

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