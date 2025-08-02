Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman başlayacak? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken, okulların ne zaman açılacağı, uyum haftasının hangi tarihlerde gerçekleştirileceği ve kayıt süreçlerinin nasıl işleyeceği gibi sorular gündemde yerini koruyor.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, kayıtların genellikle Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası içerisinde başlaması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi ve diğer güvenilir kaynaklar üzerinden yapılacak duyuruları takip etmek, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olmak için önemlidir.

ORTAOKUL VE LİSELERDE DURUM NE?

Ortaokul ve liselerde de benzer bir belirsizlik hakim. Öğrenciler ve veliler, okulların açılış tarihi ve ders programları hakkında bilgi almak için okulların internet sitelerini ve yerel Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da okulların açılış tarihine yakın bir zamanda MEB tarafından bir genelge yayınlanarak tüm detaylar açıklanması bekleniyor.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uygulanan uyum haftası, öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uyum haftası tarihleri de henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, okulların açılış tarihinden bir hafta önce başlaması bekleniyor. Uyum haftası boyunca öğrenciler, öğretmenleri ve okul ortamıyla tanışma fırsatı bulacaklar. Bu sayede, okula başlama kaygısı yaşayan öğrencilerin endişeleri giderilmeye çalışılacak.

VELİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Okulların açılış tarihine yakın bir zamanda, velilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor:

Okul kıyafetleri ve diğer okul malzemelerinin temin edilmesi

Öğrencinin okul servisi veya ulaşım planının yapılması

Öğrencinin sağlık kontrollerinin yapılması ve gerekli aşılarının tamamlanması

Öğrencinin okulun kuralları ve yönetmelikleri hakkında bilgilendirilmesi

Öğrencinin okulun iletişim kanalları hakkında bilgilendirilmesi (e-posta, SMS, okul web sitesi vb.)

GELİŞMELERİ TAKİP EDİN

Okulların açılış tarihi, kayıt tarihleri ve uyum haftası tarihleri gibi konularda en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesini, okulların internet sitelerini ve güvenilir haber kaynaklarını takip etmeye devam edin.