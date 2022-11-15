Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. Öğrenciler ve öğretmenler 14 Kasım itibarıyla ara tatile çıktı. Hafta sonları da eklendiğinde ara tatil 9 gün oluyor. Bununla birlikte okulların ne zaman açılacağı da sorgulanmaya başlandı. Peki okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
Ara tatil 11 Kasım Cuma günü ders zilinin bitişiyle başladı. 14 Kasım Pazartesi başlayan ara tatil 21 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 21 Kasım'da ders sıralarında yerini alacak.
Yarıyıl tatili on iş günü olacak. 23 Ocak'ta başlayacak olan ara tatil 3 Şubat'ta sona erecek. 2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında uygulanacak ve 3.5 iş günü sürecek.
Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. Bu tarihte yaz tatili başlayacak.
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23 Nisan 2023 – Pazar
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19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
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29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)