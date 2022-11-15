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Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

15.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara tatil 14 Kasım itibarıyla başladı. Hafta sonu da eklendiğinde ara tatilin süresi uzuyor. Eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan ve ara tatile çıkan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. Öğrenciler ve öğretmenler 14 Kasım itibarıyla ara tatile çıktı. Hafta sonları da eklendiğinde ara tatil 9 gün oluyor. Bununla birlikte okulların ne zaman açılacağı da sorgulanmaya başlandı. Peki okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatil 11 Kasım Cuma günü ders zilinin bitişiyle başladı. 14 Kasım Pazartesi başlayan ara tatil 21 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 21 Kasım'da ders sıralarında yerini alacak.

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yarıyıl tatili on iş günü olacak. 23 Ocak'ta başlayacak olan ara tatil 3 Şubat'ta sona erecek. 2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında uygulanacak ve 3.5 iş günü sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. Bu tarihte yaz tatili başlayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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