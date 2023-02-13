Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? Okullar ne zamana kadar tatil? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

Okullar ne zaman açılacağı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacaklarını açıkladı. Öte yandan öğrenci ve veliler arama motorlarında "Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? Okullar ne zamana kadar tatil?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacağına yönelik son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre 71 ildeki eğitim 20 Şubat'ta başlayacak.

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH ERTELENDİ Mİ?

Bakan Özer açıklamasında , "1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. İl bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız" ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL?

Okulların tatil edilmesine ilişkin konuşan Bakan Özer, "71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

BAKAN ÖZER'DEN DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLAR İÇİN AÇIKLAMA: "1 MART TARİHİNİ ÖTELEYEBİLİRİZ"

Deprem bölgesindeki okullara yönelik de açıklamada bulunan Bakan Özer, 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de." ifadelerini kullandı.

