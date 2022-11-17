EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

17.11.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatilin başlamasıyla eğitim öğretim takvimi araştırmaları da hız kazandı. Bilindiği üzere ara tatil 14 Kasım itibarıyla başladı. Hafta sonları da birleştirildiğinde ara tatil süresi uzadı. Peki okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

Ara tatilin sona ermesine kısa bir süre kala okulların ne zaman açılacağı ve yarıyıl tatili tarihi de araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayımlanan iş takvimi sonrasında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

14 Kasım'da başlayan ara tatil 18 Kasım 2022'de son bulacak. Hafta sonu tatilinin araya girmesiyle okullar, 21 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

YARIYIL TATİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri aralığında uygulanacak. Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

14-18 Kasım birinci ara tatil

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili

17-20 Nisan 2023 ikinci ara tatil

16 Haziran okulların kapanması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldıÖğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldı
Tartışma eş anlamlısı nedir?Tartışma eş anlamlısı nedir?
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?
Anahtar Kelimeler:
ara tatil okul tatil

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Teklif eş anlamlısı nedir?

Teklif eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT sınavı ne zaman?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.