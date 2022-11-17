Ara tatilin sona ermesine kısa bir süre kala okulların ne zaman açılacağı ve yarıyıl tatili tarihi de araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayımlanan iş takvimi sonrasında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili hangi güne denk geliyor? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

14 Kasım'da başlayan ara tatil 18 Kasım 2022'de son bulacak. Hafta sonu tatilinin araya girmesiyle okullar, 21 Kasım Pazartesi günü açılacak.

YARIYIL TATİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri aralığında uygulanacak. Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

14-18 Kasım birinci ara tatil

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili

17-20 Nisan 2023 ikinci ara tatil

16 Haziran okulların kapanması

