OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Okulların ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılı MEB Takvimi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yaz tatili 17 Haziran'da başlamıştı. Çok sayıda öğrenci okula dönmeye hazırlanıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak?: Yaz tatili ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası olacak.

Uyum eğitimi haftası 5 Pazartesi günü başlayıp 9 Eylül Cuma günü sona erecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN, HNAGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı öğretmenler için 1 Eylül Perşembe günü itibarıyla başlayacak.

5 Pazartesi ila 9 Eylül Cuma günü arasında uyum eğitimi haftası olacak.

