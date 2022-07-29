EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

29.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman açılacağı, bir başka deyişle yaz tatilinin ne zaman sona ereceği veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini paylaştı. Çok sayıda vatandaş konuya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Okulların ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılı MEB Takvimi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yaz tatili 17 Haziran'da başlamıştı. Çok sayıda öğrenci okula dönmeye hazırlanıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak?: Yaz tatili ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası olacak.

Uyum eğitimi haftası 5 Pazartesi günü başlayıp 9 Eylül Cuma günü sona erecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN, HNAGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı öğretmenler için 1 Eylül Perşembe günü itibarıyla başlayacak.

5 Pazartesi ila 9 Eylül Cuma günü arasında uyum eğitimi haftası olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Doğa”lı öğrencilere Arizona State Üniversitesi iş birliği ile çift diploma olanağı“Doğa”lı öğrencilere Arizona State Üniversitesi iş birliği ile çift diploma olanağı
AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!
YKS tercih kodu nedir?YKS tercih kodu nedir?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı meb okullar ne zaman acilacak okullar ne zaman aciliyor yaz tatili ne zaman bitecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Tavuk ayağı yemek ne demek?

Tavuk ayağı yemek ne demek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

PMYO mülakatları ne zaman 2022?

PMYO mülakatları ne zaman 2022?

İlginizi Çekebilir

Dokunduğunuz gibi... Piyasada o kadar çok sahtesi var ki

Dokunduğunuz gibi... Piyasada o kadar çok sahtesi var ki

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.