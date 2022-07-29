OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Okulların ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılı MEB Takvimi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yaz tatili 17 Haziran'da başlamıştı. Çok sayıda öğrenci okula dönmeye hazırlanıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak?: Yaz tatili ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...
2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası olacak.
Uyum eğitimi haftası 5 Pazartesi günü başlayıp 9 Eylül Cuma günü sona erecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak.
2022-2023 eğitim öğretim yılı öğretmenler için 1 Eylül Perşembe günü itibarıyla başlayacak.
5 Pazartesi ila 9 Eylül Cuma günü arasında uyum eğitimi haftası olacak.
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