Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullar hangi tarihte kapanıyor, karneler hangi gün verilecek? İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih!

Okulların ne zaman kapanacağı ile yaz tatilinin başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Okulların hangi tarihte kapanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. Peki karneler hangi gün verilecek? 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun yanıtına, yaz tatilinin başlayacağı tarihe ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

Okulların ne zaman kapanacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmıştı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

OKULLAR HANGİ TARİHTE KAPANIYOR, KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.



