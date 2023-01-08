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Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 karne, nisan, sömestır tatili ne zaman? İşte 2023 tatil tarihleri!

08.01.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler okul temposundan çıkıp dinlenecekleri karne, nisan, sömestır tatili tarihlerini araştırmaya başladı. 202'ün gelmesiyle yarıyıl tatiline de kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere karneler ise haziran ayında veriliyor. Peki okullar ne zaman kapanıyor? 2023 karne, nisan, sömestır tatili ne zaman? İşte 2023 tatil tarihleri!

Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 karne, nisan, sömestır tatili ne zaman? İşte 2023 tatil tarihleri!

2023 okul tatili tarihleri öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okulların ne zaman kapanacağı ve karne, nisan, sömestır tatilleri tarihleri, arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer edindi. Peki okullar ne zaman kapanıyor? 2023 karne, nisan, sömestır tatili ne zaman? İşte 2023 tatil tarihleri!

Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 karne, nisan, sömestır tatili ne zaman? İşte 2023 tatil tarihleri!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2023 tatil dönemiyle ilgili akıllardaki tüm soru işaretleri, 2022-2023 MEB takvimi ile netliğe kavuştu. Öğrenciler karneleri 16 Haziran 2023 Cuma günü alacak ve bu tarih itibarıyla yaz tatili başlayacak. Yaz tatili dönüşünde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 karne, nisan, sömestır tatili ne zaman? İşte 2023 tatil tarihleri!

NİSAN, SÖMESTIR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek. İkinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak. 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ikinci ara tatil olacak.

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