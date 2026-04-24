Okullar ve öğrenciler için yeni dönem! Dijital platformlar için harekete geçildi

Türkiye'yi sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınacak yeni önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ACIMIZ, YASIMIZ, MESULİYETİMİZ ORTAK"
Bakan Tekin’in açıklamasından öne çıkan kesitler şöyle:
- Şüphesiz ki acımız, yasımız, mesuliyetimiz ortak.
- Güvenli okul iklimini daha da güçlendireceğiz.
- Her adımı öğretmen ve öğrencilerle istişare ederek atıyoruz.
"YENİ ÇALIŞMA MODELLERİNİ DEVREYE ALIYORUZ"
- Yapay zeka destekli erken uyarı sistemi oluşturuyoruz. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceğiz, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.
- Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve işbirliğini güçlendirecek, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini devreye alıyoruz.
"PİLOT UYGULAMA ÜLKE GENELİNE YAYILACAK"
- Veli randevu sistemini daha etkin hale getiriyoruz.
- Rehberlik sistemini daha güçlü hale getireceğiz. Öğretmenimizi okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehber olarak desteklemeyi sürdüreceğiz.
- Öğrencilerimiz için psikososyaldestek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; hâlihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız. Koruyucu, önleyici ve iyileştirici bütün araçları birlikte işleteceğiz.
"KAPSAMLIK BİR HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"
- Risk barındıran dijital platformlar dahil tüm mecralardan çocuklarımızı koruyacak teknik ve hukuki tedbirleri almak, çocukların erişimine açık risk alanlarına karşı caydırıcılığı artırmak üzere kapsamlı bir hazırlık içindeyiz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum