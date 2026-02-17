EĞİTİM

'Kolay para' tuzağı! Savcılıktan üniversitelilere net uyarı: IBAN veren yanar!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de dijital ortama taşınırken, gençler 'kolay para' vaadiyle kurulan tuzakların hedefi haline geliyor. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, IBAN ve banka hesabı kullandırma yoluyla işlenen suçlara karşı üniversite öğrencilerini uyarmak amacıyla harekete geçti.

Son dönemde özellikle gençlerin 'kolay para' vaadiyle IBAN bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşması üzerine harekete geçen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, farkındalık çalışması başlattı.

Bu kapsamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen panelde, dijital dolandırıcılık yöntemleri ve hukuki sonuçları masaya yatırıldı.

"KART VEYA IBAN KİRALAMA"

Panelde konuşan Cumhuriyet savcıları, suç örgütlerinin banka hesaplarını ve IBAN bilgilerini nasıl kullandığını, hesap sahiplerinin çoğu zaman doğrudan dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını örnek vakalar üzerinden anlattı. Özellikle "kart veya IBAN kiralama" olarak bilinen yöntemin, organize suç yapıları tarafından finansal altyapı olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

"KLASİK YÖNTEMLERE GÖRE DAHA YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Deren Özkol ise programın amacının gençlerde farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, dijital çağda suç tiplerinin değiştiğini vurguladı.

Özkol, suçluların artık fiziksel olarak bir araya gelmeden, farklı şehirlerde hatta ülkelerde faaliyet gösterebildiğini ifade ederek, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının klasik yöntemlere göre daha yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini kaydetti.

GENÇLER, HESAP BİLGİLERİNİ HİÇBİR ŞARTTA BAŞKALARINA VERMEMELİDİR!

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılığın yalnızca teknik bir mesele olmadığını dile getiren Özkol, bu tür suçların bankacılık sistemine ve dijital ticarete duyulan güveni zedelediğini, bireylerin ekonomik güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

IBAN ve kart kiralama yönteminin suçun izini sürmeyi zorlaştırdığını ifade eden Özkol, gençleri hesap bilgilerini hiçbir şartta başkalarına vermemeleri konusunda uyardı.

"SADECE HESABIMI KULLANDIRDIM"

Panelde, "Sadece hesabımı kullandırdım" düşüncesinin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığına dikkat çekilerek, bu tür eylemlere karışan kişilerin adli soruşturma, dava süreci ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.

Yetkililer, gençlerin kısa vadeli kazanç vaadiyle hareket etmemesi gerektiğini vurgulayarak, IBAN ve banka hesap bilgilerinin paylaşılmasının telafisi güç mağduriyetlere yol açabileceğini bildirdi.
