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Okullarda bir dönem sona eriyor! Milli Eğitim Bakanlığı yazı gönderdi: Sınıf annesi uygulamasını yasaklandı

06.12.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelindeki okullarda 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, bu kişilerin zaman zaman para topladığı ve derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekildi.

Okullarda bir dönem sona eriyor! Milli Eğitim Bakanlığı yazı gönderdi: Sınıf annesi uygulamasını yasaklandı

Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir uyarı yayınladı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti.

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN"

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

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GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

NTV'de yer alan habere göre; sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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