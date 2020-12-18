YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. "Okulum Temiz" belgeleri sahiplerini bulmaya devam ediyor

"Okulum Temiz" belgeleri sahiplerini bulmaya devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 18.12.2020 11:33 | Son Güncelleme

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazanan okulları ziyaret ederek, belgelerini vermeye devam etti.Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Bilecik genelinde 119 okul bu belge alamaya hak kazandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazanan okulları ziyaret ederek, belgelerini vermeye devam etti.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Bilecik genelinde 119 okul bu belge alamaya hak kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, belgeleri almaya hak kazanan okulları ziyaret ederek, belgelerini vermeye devam etti. İmzalanan protokol kapsamında bilgi veren İl Müdürü Akyol, "Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla bakanlık makam onayı ile ’Okulum Temiz’ belgelendirme programı yürürlüğe alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda ilimiz genelinde 119 okul bu belge alamaya hak kazandı. Bizlerde bu okullarımız ziyaret ederek belgeleri takdim etmeye devam ediyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:10
Öğle
13:02
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.