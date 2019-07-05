Mynet Trend

Okyanusa çakıldı! ABD'nin 'kömür kralı' da içindeydi!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirilen işadamı Chris Cline olduğu bilgisi paylaşıldı

Okyanusa çakıldı! ABD'nin 'kömür kralı' da içindeydi!

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Bodrum'da lüks düğünle evlenmişlerdi! Geçersiz sayıldıBodrum'da lüks düğünle evlenmişlerdi! Geçersiz sayıldı
Köpeğin dondurma keyfi kameradaKöpeğin dondurma keyfi kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd kömür kralı chris cline

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da lüks düğünle evlenmişlerdi! Geçersiz sayıldı

Bodrum'da lüks düğünle evlenmişlerdi! Geçersiz sayıldı

Et yemeyen sokak köpeğinin dondurma keyfi kamerada

Köpeğin dondurma keyfi kamerada

Mühendisin başından aşağı çamur boşaltan vekil gözaltına alındı

Başından aşağı çamur döktüler!

'Aşırı' cep telefonu kullananların daha fazla partneri oluyor

'Aşırı' cep telefonu kullananların daha fazla partneri oluyor

Antalya'da köpeklerin fırçalı ve buzdolaplı serinliği

Sıcak havada böyle serinlediler

Havada paraşütleri birbirine dolanan iki paraşütçü, ölümle burun buruna geldi

Ölümle burun buruna geldiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.