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Okyanusun derinliklerine daldı, hayatı mahvoldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

Peru'da akıllara durgunluk veren tıbbi bir vaka yaşandı. Profesyonel olarak dalgıçlık yapan 56 yaşındaki Alejandro Ramos'un su altında başına gelenler bedenini ve hayatını tamamen değiştirdi.

Willy adıyla tanınan Ramos geçimini dalgıçlık yaparak sağlıyordu. Dört yıl önce dalış yaptığı bir gün temiz hava borusu bir kargo gemisi tarafından koparıldı.

Durumu fark eden Ramos hayatta kalmak için vurgun yeme pahasına can havliyle kendini suyun yüzeyine attı.

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Tahmin ettiği gibi vurgun yiyen Ramos gözünü açtığında hastanedeydi. Ancak vücudunda, özellikle omuz ve göğüs bölgesinde normal ötesi şişkinlikler oluşmaya başladı.

Zaman içinde büyüyen şişlikler Ramos'u, çizgi film karakteri Temel Reis'e benzetti.

Ayrıca yoğun ağrı çeken Ramos'un hayatı dört yıldır mahvolmuş durumda.

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Son olarak Lima'daki Denizcilik Hastanesi'ne başvuran Ramos'un durumuna doktorlar da bir çare bulabilmiş değil.

Hastane hekimlerinden Dr. Raul Aguado, Ramos'un kollarının 74 santimetreye, göğüs genişliğinin 135 santimetre olduğunu söyledi.

Dalgıçlar yüzeye aniden çıktığında vücuttaki nitrojen kanda çözünmeye fırsat bulamaz. Vücuttaki basınç atmosfer basıncıyla eşitlendiğinde vücuttaki nitrojen genleşerek şişlikler yaratır. Bu şişlikler damarlara baskı yaparak ağrıya sebep olur.

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Normal şartlarda vurgun yemiş hasta basınç odasına alınarak bir süre burada tutulur. Ancak Ramos'ta bu tedavi yöntemi işe yaramamış.

Doktor tek çözümün estetik operasyonla şişen deriyi almak olduğunu belirtiyor ve tedavi sürecinin uzun olacağı konusunda uyarıyor.

Ramos ise tedavi sürecine ilişkin şu sözleri söylüyor;

"Tünelin ucunda bir ışık var. Belki bir gün yeniden dalış yaparım ve adaları yine görürüm."

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
Uzmanlardan şaşırtan öneri: Dedikodu yapınUzmanlardan şaşırtan öneri: Dedikodu yapın
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dalgıç alejandro ramos willy su altı vurgun yemek şişlik

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