Okyanusun derinliklerine daldı, hayatı mahvoldu

Willy adıyla tanınan Ramos geçimini dalgıçlık yaparak sağlıyordu. Dört yıl önce dalış yaptığı bir gün temiz hava borusu bir kargo gemisi tarafından koparıldı.

Durumu fark eden Ramos hayatta kalmak için vurgun yeme pahasına can havliyle kendini suyun yüzeyine attı.

Tahmin ettiği gibi vurgun yiyen Ramos gözünü açtığında hastanedeydi. Ancak vücudunda, özellikle omuz ve göğüs bölgesinde normal ötesi şişkinlikler oluşmaya başladı.

Zaman içinde büyüyen şişlikler Ramos'u, çizgi film karakteri Temel Reis'e benzetti.

Ayrıca yoğun ağrı çeken Ramos'un hayatı dört yıldır mahvolmuş durumda.

Son olarak Lima'daki Denizcilik Hastanesi'ne başvuran Ramos'un durumuna doktorlar da bir çare bulabilmiş değil.

Hastane hekimlerinden Dr. Raul Aguado, Ramos'un kollarının 74 santimetreye, göğüs genişliğinin 135 santimetre olduğunu söyledi.

Dalgıçlar yüzeye aniden çıktığında vücuttaki nitrojen kanda çözünmeye fırsat bulamaz. Vücuttaki basınç atmosfer basıncıyla eşitlendiğinde vücuttaki nitrojen genleşerek şişlikler yaratır. Bu şişlikler damarlara baskı yaparak ağrıya sebep olur.