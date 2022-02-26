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  4. Son dakika: Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Son dakika: Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

26.02.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı. Putin ile yakınlığı ile bilinen Abramovich'in bu hamlesi sosyal medyada çok konuşuldu. Abramovich'e bir kötü haber de en yakınından geldi. Öz kızının yaptığı Putin paylaşımı olay yarattı.

Son dakika: Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Son dakika haberi: Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich şok üstüne şok yaşadı... Putin ile yakınlığı ile bilinmesinden dolayı Chelsea taraftarının büyük tepkisini çeken iş insanı, kulübün yönetimini yine kulübe bağlı olan Chelsea hayır kurumunun mütevelli heyetine devrettiğini açıkladı. Bu haberi kendisi duyuran Abramovich'e bir kötü haber de kızından geldi.

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

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Rus milyarder Roman Abramovich, Vladimir Putin ile yakın ilişkisiyle biliniyor. Roman Abramovich'in İngiltere'ye giriş vizesi iptal edildi. İngiliz yetkililer Roman Abramovich'in turist olarak bile ülkeye geri dönmesini istemediğini ifade etti.

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KIZINDAN OLAY PAYLAŞIM! BABASI ŞOKTA...

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Roman Abramovich'in 27 yaşındaki kızı Sofia Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini eleştirmesiyle zaten sosyal medyada ön plana çıkmıştı. Babasının Putin'i desteklemesine rağmen 180 derece farklı bir görüşte olan Sofia Abramovich'ten olay bir paylaşım daha geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Rus lider Putin'i tehlike işaretiyle gösteren Sofia, "Kremlin'in propagandasının en büyük ve başarılı yalanı, çoğu Rus'un Putin'in yanında olduğudur" ifadelerini kullandı.

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ABRAMOVICH'İ DİNLEMİYOR

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Roman Abramovich'in tarafsız kalması için baskı yapmasına aldırmayan Sofia Abramovich, Ukrayna halkının yanında olduğu defalarca belirterek sosyal medya hesabından aktif olarak yardım çağrısında bulunuyor.


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Chelsea Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
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