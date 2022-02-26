1.4 milyon kişi bu videoyu izledi! 55 dakikada rekor kırdı...

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası spor dünyası neredeyse her gün bu olaya büyük tepki gösteriyor. Manchester City'nin Ukraynalı oyuncusu Zinchenko için Everton-Manchester City maçı öncesi Ukrayna'ya destek verildi. Genç oyuncu o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

1.4 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Sosyal medyada kısa süre içinde Zinchenko'nun gözyaşları viral olurken o anlar paylaşım rekoru kırdı. 55 dakikada 1.4 milyon kişinin izlediği videoya ilgi çok büyük.

"SAVAŞA HAYIR" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ülkesine dönemediği belirten Zinchenko, sosyal medya hesabından ''Savaşa hayır'' paylaşımları yapmıştı.



