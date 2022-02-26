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  4. 1.4 milyon kişi bu videoyu izledi! 55 dakikada rekor kırdı...

1.4 milyon kişi bu videoyu izledi! 55 dakikada rekor kırdı...

26.02.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin Ukraynalı oyuncusu Zinchenko, Everton maçı öncesi ülkesine destek verilen anlarda gözyaşlarını tutamadı. Zinchenko'nun bu anları sosyal medyada 1.4 milyon kişi tarafından izlendi. Sadece İngilizler değil, neredeyse tüm dünyanın karşı çıktığı Rusya'ya tepki çok büyük...

Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko

UKR Ukrayna
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester City
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Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası spor dünyası neredeyse her gün bu olaya büyük tepki gösteriyor. Manchester City'nin Ukraynalı oyuncusu Zinchenko için Everton-Manchester City maçı öncesi Ukrayna'ya destek verildi. Genç oyuncu o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

1.4 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

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Sosyal medyada kısa süre içinde Zinchenko'nun gözyaşları viral olurken o anlar paylaşım rekoru kırdı. 55 dakikada 1.4 milyon kişinin izlediği videoya ilgi çok büyük.

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"SAVAŞA HAYIR" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ülkesine dönemediği belirten Zinchenko, sosyal medya hesabından ''Savaşa hayır'' paylaşımları yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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