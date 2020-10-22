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Olay yaratan dizide rol aldıktan sonra işleri açıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Normal People dizisindeki cüretkâr sahneleriyle hafızalara kazınan Daisy Edgar-Jones, Where the Crawdads Sing romanından uyarlanacak filmin başrolünde yer alacak.

Olay yaratan dizide rol aldıktan sonra işleri açıldı

Yılın en çok konuşan yapımlarından biri olan Normal People dizisinin başrol oyuncularından Daisy Edgar-Jones'un, Where the Crawdads Sing romanından uyarlanacak filmin başrolünde yer alacağı açıklandı. Kitap Türkçeye Kya’nın Şarkı Söylediği Yer adıyla çevrilmişti.

Normal People dizisine kadar ufak projelerde yer alan Daisy Edgar-Jones, 2018 yapımı Pond Life filmiyle ilk kez bir sinema filminde boy göstermişti.

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Delia Owens‘ın çok satan romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini South by Southwest Film Festivali’nde ödül kazanan First Match filmiyle tanınan Olivia Newman üstleniyor. Where the Crawdads Sing’in senaryosunu Beasts of the Southern Wild’ın Oscar adayı senaristi Lucy Alibar kaleme aldı. Filmin yapımcıları arasında başarılı oyuncu Reese Witherspoon da yer alıyor.

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