Olay yaratan görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Yılın ilk büyük sinema televizyon olayı Altın Küre, geçtiğimiz Pazar gecesi görkemli bir törenle sahiplerini bulmuştu. Efsane Queen grubunu konu alan Bohemian Rhapsody filmi En İyi Film ödülünü kucaklarken, Freddie Mercury'ye hayat veren Rami Malek ise En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Ödülünü Nicole Kidman’ın elinden alan Rami Malek, o sırada törenin en garip anlarının yaşanmasına neden olmuştu.

Altın Küre Ödül Töreni'ni takip eden hayran kitlesi tarafından fark edilen ve sosyal medyada büyük ses getiren duruma göre, Rami Malek ödülü Nicole Kidman'dan almak için sahneye çıktı. Ardından oyuncunun Kidman'a sarılmaya yeltenmesi üzerine Kidman, Malek'e sırtını dönerek onu görmezden geldi. Kidman'ın dikkatini üzerine çekemeyen Malek ise ısrarcı olmayacak şekilde film ekibinden arkadaşlarının yanına döndü. Böyle bir durumun Kidman tarafından kasıtlı mı kasıtsız mı yapıldığı tartışmaları sürerken, Malek sosyal medyada alay konusu haline geldi.

Rami Malek trying to talk to Nicole Kidman is like me trying to talk to my crush #goldenglobes pic.twitter.com/WYS4fs6zTd