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Olay yaratan görüntüler hakkında ilk kez konuştu

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SİNEMA TV  | 11.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucaklayan Rami Malek, ödülünü aldıktan sonra Nicole Kidman’la selamlaşmaya çalışması ama aktristin onu fark etmemesi üzerine ilk kez konuştu.

Olay yaratan görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Yılın ilk büyük sinema televizyon olayı Altın Küre, geçtiğimiz Pazar gecesi görkemli bir törenle sahiplerini bulmuştu. Efsane Queen grubunu konu alan Bohemian Rhapsody filmi En İyi Film ödülünü kucaklarken, Freddie Mercury'ye hayat veren Rami Malek ise En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Ödülünü Nicole Kidman’ın elinden alan Rami Malek, o sırada törenin en garip anlarının yaşanmasına neden olmuştu.

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Altın Küre Ödül Töreni'ni takip eden hayran kitlesi tarafından fark edilen ve sosyal medyada büyük ses getiren duruma göre, Rami Malek ödülü Nicole Kidman'dan almak için sahneye çıktı. Ardından oyuncunun Kidman'a sarılmaya yeltenmesi üzerine Kidman, Malek'e sırtını dönerek onu görmezden geldi. Kidman'ın dikkatini üzerine çekemeyen Malek ise ısrarcı olmayacak şekilde film ekibinden arkadaşlarının yanına döndü. Böyle bir durumun Kidman tarafından kasıtlı mı kasıtsız mı yapıldığı tartışmaları sürerken, Malek sosyal medyada alay konusu haline geldi.

Tüm bunların ardından Jimmy Kimmel'ın programına katılan Bohemian Rhapsody'nin başrol oyuncusu Rami Malek, küçük bir açıklama yapma gereksinimi duydu. Konuyu mizahi bir dille anlatan Malek, bu olayı hayatı boyunca unutamayacağını ifade etti. Altın Küre ödüllü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Kidman'ı uzun zamandır tanıyorum. Videoya tekrar baktığımda anladım ki, basitçe selam verip o şekilde dikkatini çekebilirdim, ama şimdi her şey çok garipleşti. Bu konunun sosyal medyada sürekli karşıma çıkacağından eminim." Ayrıca Malek "Hiç sorun yok. O akşam Keith'ten (Nicole Kidman'ın eşi) sevgi gördüm. Ayrıca o da çok büyük bir Queen hayranı." sözlerini sarf ederek, hiçbir sorun olmadığını belirtti.

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