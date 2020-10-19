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Olaylarla hiçbir ilgisi olmayan Sia’nın Johnny Depp açıklaması şaşırttı

19.10.2020 08:31 | Son Güncelleme:
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Olaylarla hiçbir ilgisi olmayan Sia’nın Johnny Depp açıklaması şaşırttı

Chandelier şarkısı ile tanınan Sia’nın Johnny Depp açıklaması şaşırttı. Sanatçı, son aylarda eski eşi Amber Heard ile çekişmeli bir dava süreci yaşayan Johnny Depp'e açık desteğini açıkladı.

Sia’nın Johnny Depp açıklaması sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sevilen şarkısı Sia, sosyal medya hesabından eski eşi Amber Heard'le olan hakaret davası öncesinde Johnny Depp'e desteğini duyurdu.

Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan şarkıcı, Karayip Korsanları oyuncusuna olan desteğini Twitter'da şöyle bir gönderiyle açıkladı:

"Sadece, Johnny Depp'e kendi kamusal desteğimi sunuyorum."

Sia, "Demek istediğim, onun temiz olmasını ve takılarla durmasını ben de isterdim" diye ekledi. (Sia, anlatılanlar doğru olsaydı Amber Heard'ün, Depp'in alkol bağımlılığı ve ona parmağında yüzük varken saldırdığı iddiasına destek vereceğini söylüyor -ed.n.)

JOHNNY DEPP AMBER HEARD DAVALARI

"Chandelier" ve "Cheap Thrills" parçalarıyla bilinen Sia daha sonra, Heard'ün Depp'e vurduğunu itiraf ettiği şubat ayındaki duruşma esnasında oynatılan kasetlere atıfta bulunuyor gibi görünüyordu. Söz konusu kasetler, 2015 yılında kaydedildi.

Sia'nın konuyla ilgili görüşlerini açıklamaya neden karar verdiği bilinmiyor.

34 yaşındaki Heard, kendini Depp'le, iki tarafın da evlilikleri sırasında diğerinin istismarına uğradığını ileri sürdüğü bir hukuk savaşının ortasında buldu.

Heard, ilişkileri boyunca oyuncunun kendisini öldürmekle defalarca "açıkça tehdit ettiğini" iddia ediyor.

Heard, ev içi şiddetle ilgili The Washington Post'a bir görüş makalesi yazdıktan sonra, eski eşine 2019 Mart'ında 50 milyon dolarlık tazminatla hakaret davası açan Depp'e şiddet uyguladığını reddetmişti.

Depp'in ismi yazıda geçmese de söz konusu dava, yazının oyuncuyu tanımladığını iddia ediyor. Depp, ev içi şiddete dair tüm suçlamaları yalanlamıştı.

Oyuncunun Heard aleyhindeki şikayeti, "Depp'in aile içi şiddetin faili olduğuna dair belirgin imalarda bulunan görüş makalesinin", "kesin ve aksi kolayca kanıtlanabilecek şekilde yanlış" olduğundan bahsediyor.

Oyuncu, küresel koronavirüs salgını nedeniyle yeni filmi Fantastik Canavarlar 3'ün yapımında yaşanan gecikmeden dolayı davayı ertelemeye çalışıyor.


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