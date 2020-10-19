Olaylarla hiçbir ilgisi olmayan Sia’nın Johnny Depp açıklaması şaşırttı

Sia’nın Johnny Depp açıklaması sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sevilen şarkısı Sia, sosyal medya hesabından eski eşi Amber Heard'le olan hakaret davası öncesinde Johnny Depp'e desteğini duyurdu.

Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan şarkıcı, Karayip Korsanları oyuncusuna olan desteğini Twitter'da şöyle bir gönderiyle açıkladı:

"Sadece, Johnny Depp'e kendi kamusal desteğimi sunuyorum."

Sia, "Demek istediğim, onun temiz olmasını ve takılarla durmasını ben de isterdim" diye ekledi. (Sia, anlatılanlar doğru olsaydı Amber Heard'ün, Depp'in alkol bağımlılığı ve ona parmağında yüzük varken saldırdığı iddiasına destek vereceğini söylüyor -ed.n.)

JOHNNY DEPP AMBER HEARD DAVALARI

"Chandelier" ve "Cheap Thrills" parçalarıyla bilinen Sia daha sonra, Heard'ün Depp'e vurduğunu itiraf ettiği şubat ayındaki duruşma esnasında oynatılan kasetlere atıfta bulunuyor gibi görünüyordu. Söz konusu kasetler, 2015 yılında kaydedildi.

Sia'nın konuyla ilgili görüşlerini açıklamaya neden karar verdiği bilinmiyor.

34 yaşındaki Heard, kendini Depp'le, iki tarafın da evlilikleri sırasında diğerinin istismarına uğradığını ileri sürdüğü bir hukuk savaşının ortasında buldu.