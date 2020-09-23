Olaylı boşanma davasında Meral Kaplan reddi hakim istedi

Dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani arasında süren boşanma davasında bugün olay çıktı. Dört yılda 7 duruşmanın yapıldığı davada dinlenen tanığın tekrar dinlenmek istenmesi üzerine Meral Kaplan, hakimin reddini istedi.

“ÇIPLAK AYAKLA EVDEN KAÇTIM”

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, duruşma salonunda başlayan tartışma üzerine mahkeme hakimi reddi hakim talebinin yazılı olarak yapılması için duruşmayı erteledi. Meral Kaplan: “Türkiye’de kadına yapılan şiddetin alasını Çağlayan Adliyesi’nde gördüm. Kadının kadına yaptığı şiddeti kadın hakimden gördüm” dedi. Eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen, aynı evde yaşamaya zorlandığını belirten Kaplan, oyuncu Ozan Güven’in şiddet uyguladığı sevgilisine değinerek “Deniz Bulutsuz gibi ben de çıplak ayakla o evden kaçtım. Bulutsuz’u çok iyi anlıyorum” dedi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA ARBEDE YAŞANDI

Duruşma çıkışında da taraflar arasında tartışma devam etti. Meral Kaplan ve avukatı Dilek Şahbaz adliye çıkışında açıklama yaptı. 2017’de açtığı davanın ardından hakimin, kendisine kadına verilen haklardan hiçbirini vermediğini ileri sürdü. Erhan Kiani hakkında verilen uzaklaştırma kararlarının sürekli kaldırıldığını belirten Meral Kaplan, “Beni uzaklaştırma kararı verilen eşimle aynı evde yaşamaya zorladılar. Mahkeme oturduğumuz dubleks evin giriş katını bana tahsis etti. Ancak üst katını Erhan Kiani kullanıyordu” dedi.