SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Olcay Şahan Trabzonspor'a geri dönüyor!

Olcay Şahan Trabzonspor'a geri dönüyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Eddie Newton raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Olcay Şahan ismi gündeme geldi. Türk oyunculara ağabeylik yapabilecek isim isteyen İngiliz teknik adam, tecrübeli oyuncunun yeniden bordo-mavili takıma dönmesine sıcak bakıyor.

Olcay Şahan Trabzonspor'a geri dönüyor!

Yukatel Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, bordo-mavililerin gündemine geldi. İngiliz Teknik Direktör Eddie Newton, takımdaki yerli oyunculara ağabeylik yapabilecek oyuncu istiyorum sözleri üzerine akıllara bir dönem Karadeniz ekibinde forma giyen Olcay Şahan geldi.

2018-19 sezonunda bordo-mavili takımla yollarını ayıran ve alacaklarından 1.34 Milyon euro gibi önemli bir indirim yaparak Karadeniz ekibinden iyi duygularla ayrılan oyuncunun bu sezonda Karadeniz ekibinden son taksiti olan 3 Milyon 500 Bin TL olacağı bulunuyor. Maddi anlamda bordo-mavili kulübe zorluk çıkarmayan oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye de sıcak baktığı biliniyor.

YÖNETİM TEPKİLERİ ÖLÇÜYOR

Transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor, İngiliz teknik adamın bu isteğini dikkate alırken, gelebilecek tepkiler üzerine de titiz hareket ediyor. Bir dönem bordo-mavili formayı giyen Olcay Şahan, ismi yönetim cephesinde sıcak karşılansa da ortaya çıkabilecek eleştiriler üzerine bu oyuncunun transferi konusunda yol haritasını belirleyecek. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Trabzonspor'dan Brezilyalı ön libero hamlesiTrabzonspor'dan Brezilyalı ön libero hamlesi
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Emre Çolak, Miriam Saavedra ile yatta yakalandı
Emre Çolak, Miriam Saavedra ile yatta yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor
Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Nwakaeme kadroda yer almadı!
Nwakaeme kadroda yer almadı!
Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!
Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Olcay Şahan Trabzonspor'a geri dönüyor!
Olcay Şahan geri dönüyor!
Brighton, Uğurcan Çakır'a resmi teklif yapacak
İngiliz ekibi peşinde! Resmi teklif yapacaklar...
Trabzonspor'da imza yağmuru! Trondsen, Edgar Le, Xavier ve Stiven Plaza
Trabzonspor'da imza yağmuru! 4 isim birden...
Trabzonspor'dan ön liberoya Brezilyalı Flavio
Trabzonspor'dan Brezilyalı ön libero hamlesi
Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa hamlesi
Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa hamlesi
Trabzonspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı
Trabzonspor'da bir koronavirüs şoku daha!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.