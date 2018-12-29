Olcay Şahan: Trabzonspor'dan ayrılmak istemiyorum

Trabzonspor'da Zeki Yavru ile birlikte kendisine kulüp bulması istenen Olcay Şahan sessizliğini bozdu. Deneyimli futbolcu alınan kararı şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Olcay Şahan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Kararı şaşkınlıkla karşıladım. Trabzonspor'u çok seviyorum ve takımda kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Olcay Şahan, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 1 gol ve 4 asist kaydetti. 2017 yılında Beşiktaş'tan transfer olan Olcay'ın bordo mavili kulüple 1,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki Zeki Yavru ise geçen sezon Gençlerbirliği'nden ayrılarak Trabzonspor'a katılmıştı. 6 aylık sözleşmesi kalan Zeki Yavru, bu sezon sadece 4 maçta 293 dakika forma şansı bulabildi.

