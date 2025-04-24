Öldü zannedilen kadın, cenaze törenine götürülürken canlandı! Görevliler dehşete düştü!

İspanya'nın Palma şehrinde hastanede hayatını kaybeden yaşlı bir kadın kendi cenaze törenine götürülürken canlandı. Kadının hala nabzının attığını ve hatta parmaklarını oynattığını gören personel dehşete düştü.

Mallorca'daki Son Valenti cenaze evindeki sağlık görevlileri kadını hayatta olduğunu doğruladı ve onu hızla şehrin Juan March de Bunyola Hastanesi'ne geri götürdü. Yoğun bakıma alınan kadının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ölümünün hatalı bir şekilde ilan edilmesine neyin sebep olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.

CESET TORBASINDA 5 SAAT KALMIŞTI

Geçtiğimiz yılda morg çalışanları, bir kadının ceset torbasının içinde hareket etmesi karşısında dehşete düşmüştü. İsmi açıklanmayan, ciddi yetersiz beslenme belirtileri gösteren ve solunum veya beyin aktivitesi olmayan hasta öldü ilan edilmişti. Ancak, Guatemala'daki San Juan de Dios Genel Hastanesi'nde bir ceset torbasının içinde beş saat kaldıktan sonra, Mirror'ın bildirdiğine göre aniden hareket etmeye başladı . Morg görevlileri kadını acil servise tekrar götürdü.