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İnisiyatif nasıl yazılır, inisiyatif yazımı nasıl olmalıdır? İnisiyatif mi insiyatif mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.02.2023 04:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde birçok kelime bulunur. Bu kelimelerin çoğu Türkçe kökenli kelimeler olmasının yanı sıra dilimizdeki çoğu kelime farklı kökenlere aittir. Bunlardan biri de inisiyatif kelimesidir. Türkçe sözlüğünde bulunan kelimelerin fazla olması sebebiyle yazım yanlışları da sıkça yapılmaktadır. Farklı kökenlere ait kelimelerin nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Fransızca kökenli bir kelime olan inisiyatif yazımı nasıl olmalıdır?

İnisiyatif nasıl yazılır, inisiyatif yazımı nasıl olmalıdır? İnisiyatif mi insiyatif mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yazımı en sık yanlış yapılan kelimelerden biri de inisiyatiftir. Fransızca kökenli bir kelime olan inisiyatifin yazımı birçok kişi tarafından yanlış yapılır. Bu kelimede en sık yapılan yanlış ise sesli harfin eksik kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnisiyatif mi insiyatif mi sorusunun cevabı ise TDK yazım kılavuzunda yer almaktadır.

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İnisiyatif nasıl yazılır?

İnisiyatif kelimesi anlam bakımından kullanımı oldukça yaygındır. İnsiyatif TDK Güncel Türkçe Sözlük'te öncecilik, üstünlük, karar verme yetkisi ve gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği anlamlarını taşımaktadır. Cümle içerisinde kullanıldığı görev bakımından isim görevi gören inisiyatif Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu sebeple inisiyatif yazımı sıklıkla karıştırılmaktadır. İnisiyatif kelimesi konuşma dilinde hataya düşülmesi sonucunda yazı dilinde de yanlış kullanılmaktadır. İnisiyatif TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre yazımı şu şekildedir:

  • İnisiyatif – Doğru Kullanım
  • İnsiyatif – Yanlış Kullanım
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İnisiyatif mi insiyatif mi?

İnisiyatif hem konuşma dilinde hem yazı dilinde sık sık kullanılmaktadır. Bu sebeple kelimenin doğru yazılışının bilinmesi oldukça önemlidir. Türkçeyi daha etkin bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin doğru bir şekilde yazılması gerekmektedir. Günlük konuşma dilinde "insiyatif" şeklinde söylenen bu kelimenin doğru yazılışı TDK’ye göre açıkça belirtilmiştir. İnisiyatif kelimesinde bulunan ‘i’ harfi genellikle unutulmakta ve yazımı yanlış yapılmaktadır. İnisiyatif kelimesi burada olduğu gibi yazılmalı ve söylenmelidir. İnisiyatif doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Oldukça genç olmasına rağmen çok fazla inisiyatif gösterdi. (Doğru Kullanım)
  • Bu işte inisiyatif için çok az alan var. (Doğru Kullanım)
  • Keşke oğlum daha fazla insiyatif gösterebilseydi. (Yanlış Kullanım)
  • İnsiyatif alarak büyük bir işin içerisine girdi. (Yanlış Kullanım
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