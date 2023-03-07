İnisiyatif nasıl yazılır, inisiyatif yazımı nasıl olmalıdır? İnisiyatif mi insiyatif mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yazımı en sık yanlış yapılan kelimelerden biri de inisiyatiftir. Fransızca kökenli bir kelime olan inisiyatifin yazımı birçok kişi tarafından yanlış yapılır. Bu kelimede en sık yapılan yanlış ise sesli harfin eksik kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnisiyatif mi insiyatif mi sorusunun cevabı ise TDK yazım kılavuzunda yer almaktadır.

İnisiyatif nasıl yazılır?

İnisiyatif kelimesi anlam bakımından kullanımı oldukça yaygındır. İnsiyatif TDK Güncel Türkçe Sözlük'te öncecilik, üstünlük, karar verme yetkisi ve gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği anlamlarını taşımaktadır. Cümle içerisinde kullanıldığı görev bakımından isim görevi gören inisiyatif Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu sebeple inisiyatif yazımı sıklıkla karıştırılmaktadır. İnisiyatif kelimesi konuşma dilinde hataya düşülmesi sonucunda yazı dilinde de yanlış kullanılmaktadır. İnisiyatif TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre yazımı şu şekildedir:

İnisiyatif – Doğru Kullanım

İnsiyatif – Yanlış Kullanım

İnisiyatif mi insiyatif mi?

İnisiyatif hem konuşma dilinde hem yazı dilinde sık sık kullanılmaktadır. Bu sebeple kelimenin doğru yazılışının bilinmesi oldukça önemlidir. Türkçeyi daha etkin bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin doğru bir şekilde yazılması gerekmektedir. Günlük konuşma dilinde "insiyatif" şeklinde söylenen bu kelimenin doğru yazılışı TDK’ye göre açıkça belirtilmiştir. İnisiyatif kelimesinde bulunan ‘i’ harfi genellikle unutulmakta ve yazımı yanlış yapılmaktadır. İnisiyatif kelimesi burada olduğu gibi yazılmalı ve söylenmelidir. İnisiyatif doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir: