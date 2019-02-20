"Öldür Beni Sevgilim" 1 Mart'ta vizyona girecek

Oyuncu ve şarkıcı Murat Boz, Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilen filmin tanıtım toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmi daha önce izleme şansına sahip olduğunu ve filmdeki oyuncu kadrosuyla aynı yapımda çalışmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi. Boz, filmin senaryosunu ilk okuduğunda kafasında bazı sorular olduğunu dile getirerek, "İlk okuma provasında Seda, Yosi, Seda Güven, Özgür ve Açelya geldikten sonra her şeye ikna oldum. Enerjimiz çok güzeldi." dedi.

Filmin çekimlerinin Muğla Fethiye'de geçtiğini hatırlatan Boz, "Çekimler gerçekten çok keyifli geçti. Oralardan hiç dönmek istemedik." ifadelerini kullandı.

"Herkesi yakalayacak bir film"

Seda Bakan da çok eğlenceli bir film ortaya çıkardıklarını dile getirerek, "Açık konuşmak gerekirse ilk başta filmde bir pop starla çalışacağım için çok heyecanlıydım ama aynı zamanda 'Murat Boz acaba çok kaprisli midir? Sette kendisini ne kadar bekleriz?' diye düşüncelerim vardı. Murat'la candan arkadaş olabileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Murat gerçekten göründüğü gibi birisi." diye konuştu.

Filmin güzel bir hikayeye sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Bakan, şunları anlattı:

"Herkes hayatında bir kere de olsa 'Milli Piyango çıksa ne yaparım?' diye düşünmüştür bence. Benim ailem çocukluğumdan beri bu konuyu düşünüyor. Ben çocukken komşumuzun bir tanesine de Milli Piyango çıkmıştı ve araba almışlardı. Ondan sonra mahallede herkes Milli Piyango'ya yüklenmişti ve Milli Piyango herkes için bir heyecan, umut olmuştu. O yüzden bence herkesi yakalayabilecek bir film."