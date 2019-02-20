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"Öldür Beni Sevgilim" 1 Mart'ta vizyona girecek

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SİNEMA TV  | 20.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı "Öldür Beni Sevgilim" adlı film, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

"Öldür Beni Sevgilim" 1 Mart'ta vizyona girecek

Oyuncu ve şarkıcı Murat Boz, Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilen filmin tanıtım toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmi daha önce izleme şansına sahip olduğunu ve filmdeki oyuncu kadrosuyla aynı yapımda çalışmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi. Boz, filmin senaryosunu ilk okuduğunda kafasında bazı sorular olduğunu dile getirerek, "İlk okuma provasında Seda, Yosi, Seda Güven, Özgür ve Açelya geldikten sonra her şeye ikna oldum. Enerjimiz çok güzeldi." dedi.

Filmin çekimlerinin Muğla Fethiye'de geçtiğini hatırlatan Boz, "Çekimler gerçekten çok keyifli geçti. Oralardan hiç dönmek istemedik." ifadelerini kullandı.

"Herkesi yakalayacak bir film"

Seda Bakan da çok eğlenceli bir film ortaya çıkardıklarını dile getirerek, "Açık konuşmak gerekirse ilk başta filmde bir pop starla çalışacağım için çok heyecanlıydım ama aynı zamanda 'Murat Boz acaba çok kaprisli midir? Sette kendisini ne kadar bekleriz?' diye düşüncelerim vardı. Murat'la candan arkadaş olabileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Murat gerçekten göründüğü gibi birisi." diye konuştu.
Filmin güzel bir hikayeye sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Bakan, şunları anlattı:
"Herkes hayatında bir kere de olsa 'Milli Piyango çıksa ne yaparım?' diye düşünmüştür bence. Benim ailem çocukluğumdan beri bu konuyu düşünüyor. Ben çocukken komşumuzun bir tanesine de Milli Piyango çıkmıştı ve araba almışlardı. Ondan sonra mahallede herkes Milli Piyango'ya yüklenmişti ve Milli Piyango herkes için bir heyecan, umut olmuştu. O yüzden bence herkesi yakalayabilecek bir film."

"Sorunsuz bir ekiple çalışmaktan dolayı mutluyum"

Yosi Mizrahi de izleyicilerin filmde kendilerine ait bir anı, hikaye ve bir takım anekdotlar bulabileceklerinin altını çizerek, "Çok lezzetli ve keyifli bir iş. Fragmanı da izleyince işin lezzetinin daha farklı olduğunu gördüm. Bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok uzun yıllar sonra bu kadar sorunsuz bir ekiple çalışmaktan dolayı mutluyum. Ayrıca film malum yaz döneminde geçiyor. Bence görüntüler olarak da seyircinin içini ısıtacağı bir film oldu." değerlendirmesinde bulundu. Seda Güven de çok heyecanlı olduğunu ve bir an önce filmi izlemek istediğini söyledi. Açelya Topaloğlu da bugüne kadar rol aldığı yapımlarda sempatik karakterler canlandırdığını belirterek, filmdeki karakterini başarılı bir şekilde oynama adına ilk başlarda gergin anlar yaşadığını kaydetti. Özgür Emre Yıldırım ise filmde başarılı ve komik bir yönetmenle çalıştıkları yorumunda bulunarak, çekimler sırasında güzel bir motivasyona sahip olduklarını ifade etti.

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BKM yapımın gerçekleştirdiği filmin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor. Romantik komedi türündeki yapımın senaryosunu ise Murat Dişli kaleme aldı.

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Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ise özetle şöyle:

"Okan (Murat Boz) ile Demet (Seda Bakan), 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıl dönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift hem tehlikeli hem de komik hallere düşecektir."


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murat boz Seda Bakan Öldür Beni Sevgilim Yosi Mizrahi

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