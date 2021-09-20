Öldür Beni Sevgilim nerede ve ne zaman çekildi? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler?

Öldür Beni Sevgilim filmi son yılların popüler Türk filmleri arasında yer alıyor. Söz konusu filmde her şey, 5 yıldır evli olan ancak evlilikten bunalmış Okan ile Demet ikilisinin yıldönümünde yanlış anlamanın kurbanı olmalarıyla başlar. İkili o günden sonra birbirlerini öldürmeye karar verir. Film oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile oldukça beğenildi. İşte detaylar...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşti. 2018 yapımı komedi filmi Öldür Beni Sevgilim, 7 Mart 2019'da çıktı.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU

Okan ile Demet 5 senedir evlidir ancak ilişkileri pek sağlıklı değildir. Masal gibi başlayan aşkın yıllar geçtikçe sıradanlaşmasıyla çiftin heyecan duygusu yok olur. İkili, 5 yıl sonra birbirlerinden bunalmaya başlar. Hayatlarını değiştirmek isteseler de bunu söyleyemeyen ikili zaman geçtikçe birbirlerine gıcık olmaya başlar.

Her şey evlilik yıldönümlerinde yanlış anlamanın kurbanı olmalarıyla başlar. Birbirlerinden bunalmış ikili, o yanlış anlamanın ardından birbirlerini öldürmeye karar verir. Bunun için fırsat kollayan ikili komik ve tehlikeli durumlar içerisine düşer.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI KİMLER?