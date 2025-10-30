Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Öldüren oyun! Eğlencede kalbi durdu: Her şey halaydan sonra oldu...

Bahçelievler'de, bir dernekte düzenlenen sıra gecesine katılan ve burada halk oyunu oynayan emekli öğretmen Ali Altınyüzük'ün (71), 5 dakika sonra kalbi durdu. Altınüzük, geceye katılanların ve sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Öldüren oyun! Eğlencede kalbi durdu: Her şey halaydan sonra oldu...
Çiğdem Sevinç

Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve memleketi Şanlıurfalı hemşerileri ile sık sık bir araya gelen Ali Altınyüzük, dün akşam Şirinevler'deki dernek binasına gitti.

Öldüren oyun! Eğlencede kalbi durdu: Her şey halaydan sonra oldu... 1

HER ŞEY 5 DAKİKADA OLDU

Buradaki yöreye özgü sıra gecesine katılan ve birlikte söylenen türkülere eşlik eden, zaman zaman da halay çeken Ali Altınyüzük, dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra fenalaştı. Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin de müdahale ettiği Ali Altınyüzük hayatını kaybetti.

Altınyüzük'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

Öldüren oyun! Eğlencede kalbi durdu: Her şey halaydan sonra oldu... 2

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Ali Altınyüzük'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir yakınının düğününe giderek burada davetlilerle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan 3. Dünya Savaşı hamlesi: 'Nükleer silah' detayı!Trump'tan 3. Dünya Savaşı hamlesi: 'Nükleer silah' detayı!
İsmini de profilini de değiştirdi: Enes Batur'dan yeni hamleİsmini de profilini de değiştirdi: Enes Batur'dan yeni hamle

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa halay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.