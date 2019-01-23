Öldürülen oğlunu anlatan film Oscar’a aday oldu, anne isyan etti

İngiltere'de 1993 yılında 2 yaşındaki James Bulger'ı kaçırıp işkence yaparak öldüren 2 çocuk katilin hikayesini anlatan "Detainment" (Alıkoyma), En İyi Kısa Film dalında Oscar'a aday gösterildi. Bulger'ın annesi Denise Fergus, kararın kendisini "tiksindirdiğini" söyledi.

Denise Fergus Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözde filmin çekilmesinin ve şimdi Oscar'a aday gösterilmesinin beni ne kadar üzdüğünü ve tiksindirdiğini kelimelerle ifade edemem" dedi.

Filmde, orijinal resmi belgeler üzerinden, Bulger'ın öldürülmesi ve polisin iki çocuk katili sorgulması anlatılıyor. İrlandalı yönetmen Vincent Lambe daha önce Denise Fergus'tan özür diledi.

Vincent Lambe, Fergus'u filmle ilgili olarak çok daha önceden haberdar etmesi gerektiğini, filminin ona "üzüntü verebileceğini" söyledi.

90 binden fazla kişi imza vermişti

Fergus daha önce "Detainment"ın Oscar'a aday gösterilmemesi için Akademi'ye çağrıda bulundu.

Salı günü Oscar ödülleri açıklanmadan önce, aynı talebi içeren dilekçeye 90 binden fazla kişi imza verdi.