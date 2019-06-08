Ünlü futbolcudan canlı yayında kadın muhabire öpücük

City’nin yıldızı Oleksandr Zinchenko, maç sonrasında gerçekleşen canlı yayın sırasında kendisine soru soran kadın gazeteci Vlada Sedan'ı kendisine doğru çekip izin almadan öptü.

Muhabir söz konusu hareketin ardından kelimeleri toparlayamayınca, yönetmen stüdyoya bağlandı.

Yaşadıklarından sonra genç muhabir yüzünü elindeki not panosuyla kapattı.

Vlada Sedan, Futbol 1 ve Futbol 2 televizyonunda spiker ve muhabirlik yapıyor.

Aynı zamanda modellik de yapan Vlada Sedan, Dünya Kupası maçlarında da tribünlerde dikkat çekmişti.

Zinchenko ve Vlada Sedan'ın daha önceden tanıştığı ancak sevgili olup olmadıkları ise bilinmiyor.

