Mynet Trend

Ünlü futbolcudan canlı yayında kadın muhabire öpücük

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

EURO 2020 elemelerinde Ukrayna'nın Sırbistan'ı 5-0 mağlup ettiği maç sonrasında Manchester City forması giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko, röportaj yaptığı kadın muhabir Vlada Sedan'ı öptü.

City’nin yıldızı Oleksandr Zinchenko, maç sonrasında gerçekleşen canlı yayın sırasında kendisine soru soran kadın gazeteci Vlada Sedan'ı kendisine doğru çekip izin almadan öptü.

6

Muhabir söz konusu hareketin ardından kelimeleri toparlayamayınca, yönetmen stüdyoya bağlandı.

4

Yaşadıklarından sonra genç muhabir yüzünü elindeki not panosuyla kapattı.

1

Vlada Sedan, Futbol 1 ve Futbol 2 televizyonunda spiker ve muhabirlik yapıyor.

5

Aynı zamanda modellik de yapan Vlada Sedan, Dünya Kupası maçlarında da tribünlerde dikkat çekmişti.

2

Zinchenko ve Vlada Sedan'ın daha önceden tanıştığı ancak sevgili olup olmadıkları ise bilinmiyor.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Gomis'ten flaş mesaj! Fenerbahçe...Gomis'ten flaş mesaj! Fenerbahçe...
F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran gelişmeF.Bahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oleksandr Zinchenko Vlada Sedan

En Çok Okunan Trend Haberler

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
afiyet olsun helal olsun bizim yerimize de öp kardeşim :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe iddiası

Gomis'ten flaş mesaj! Fenerbahçe...

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı

F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme

Mesut Özil'den Kızılay aracılığı ile 16 bin kişiye düğün yemeği

Mesut Özil, 16 bin kişinin yüzünü güldürdü

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme

Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda?

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor

Esperance - Wydad Casablanca maçının tekrar edilmesini tartışmaları artırdı!

VAR kararı, iki ülkeyi birbirine düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.