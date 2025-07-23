Ölen adam 30 dakika sonra canlandı! Uyanınca bakın ilk ne söyledi

78 yaşındaki bir adam arka arkaya iki kez kalp krizi geçirdi. Doktorların "öldü" dediği yaşlı adam 30 dakika sonra canlandı.

UYANINCA ÇOCUKLARINI SORDU

Tarquinia'da yaşanan olayda adam birden hareket etmeye başladı. Cenaze hazırlıkları sürerken doktorlar da bu ürpertici olaya şahit oldu. Akrabaları, doktorlar, hemşirelerin de olduğu belirtilirken adamın uyanır uyanmaz, çocuklarını sorduğu da öğrenildi. Hemen en yakındaki hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun stabil olduğu ve çevresindekilerle normal bir şekilde iletişim kurduğu da kayıtlara geçti.

"Lazarus sendromu" yaşadığı ortaya çıktı. Bu sendromda kısa bir süre için ölen hastalar daha sonra hayata dönüyor ve vücut bir anda hayati fonksiyonlarına devam ediyor.