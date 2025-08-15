Ölen kocasının dövmesini saklamak için derisini kesip çerçeveledi! Duyanlar inanamadı! Nedeni ise...

35 yaşındaki Angelica Radevski'nin 55 yaşındaki otomobil tüccarı eşi Tashe 'TJ, 21 Mart'ta Batı Virginia, Wheeling'deki bir spor salonunun dışında kamyonunda baygın halde bulunmuştu.

Angelica, TJ'nin vefatının ardından, şaşırtan bir karar aldı. Eşinin 18 yaşındayken sağ koluna yaptırdığı dövmeyi yaşatmak için dövmenin kolundan kesilmesini istedi. Dövmenin çıkarılmasını organize eden ve 90 günlük koruma prosedürünü başlatan, dövme koruma konusunda uzman olan 'Save my ink forever' adlı bir firmayla iletişime geçti.

DERİSİNİ KESİP ÇERÇEVELEDİ

Angelica, ölümünden önce 70 dövmesinden birini saklamayı konuştuklarını açıkladı. Cenaze evi görevlisi, bölgeyi işaretleyici kalemle işaretledikten sonra TJ'den deriyi keserek çıkardı ve dokuyu bir koruma kesesine yerleştirerek çerçevelenmek üzere gönderdi.

Bir çocuk annesi Angelica, çerçeveyi şimdi yemek odasındaki bir sandalyede sergiliyor çünkü onun için "duvara asmak doğru gelmiyor" ve akrabaları/arkadaşları ziyarete geldiklerinde kucağında taşıyor.

Angelica durumu şöyle açıklıyor: "Bu, onunla konuştuğumuz ve onun onayını aldığım bir şeydi. Katılan herkeste 'bu doğru değil' düşüncesi vardı. Bütün arkadaşlarımız gerçekten destek oldu ama bazı aile üyelerimiz hala tam olarak anlamıyor. Konuşurken çok fazla anatomik konulara girmemek ve onları korkutmamak arasında bir denge kurmak gerekiyor.