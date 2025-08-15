Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ölen kocasının dövmesini saklamak için derisini kesip çerçeveledi! Duyanlar inanamadı! Nedeni ise...

55 yaşındaki otomobil tüccarı eşi Tashe 'TJ, arabasında ölü bulunmuştu. Vefatının ardından eşi Angelica Radevski, eşinin en sevdiği dövmesini saklamak için bir şirketle anlaşıp kolundaki dövme bulunan derisini kestirdi. Ardından ise çerçeve yapıp evine götürdü.

Ölen kocasının dövmesini saklamak için derisini kesip çerçeveledi! Duyanlar inanamadı! Nedeni ise...

35 yaşındaki Angelica Radevski'nin 55 yaşındaki otomobil tüccarı eşi Tashe 'TJ, 21 Mart'ta Batı Virginia, Wheeling'deki bir spor salonunun dışında kamyonunda baygın halde bulunmuştu.

Ölen kocasının dövmesini saklamak için derisini kesip çerçeveledi! Duyanlar inanamadı! Nedeni ise... 1

Angelica, TJ'nin vefatının ardından, şaşırtan bir karar aldı. Eşinin 18 yaşındayken sağ koluna yaptırdığı dövmeyi yaşatmak için dövmenin kolundan kesilmesini istedi. Dövmenin çıkarılmasını organize eden ve 90 günlük koruma prosedürünü başlatan, dövme koruma konusunda uzman olan 'Save my ink forever' adlı bir firmayla iletişime geçti.

DERİSİNİ KESİP ÇERÇEVELEDİ

Angelica, ölümünden önce 70 dövmesinden birini saklamayı konuştuklarını açıkladı. Cenaze evi görevlisi, bölgeyi işaretleyici kalemle işaretledikten sonra TJ'den deriyi keserek çıkardı ve dokuyu bir koruma kesesine yerleştirerek çerçevelenmek üzere gönderdi.

Ölen kocasının dövmesini saklamak için derisini kesip çerçeveledi! Duyanlar inanamadı! Nedeni ise... 2

Bir çocuk annesi Angelica, çerçeveyi şimdi yemek odasındaki bir sandalyede sergiliyor çünkü onun için "duvara asmak doğru gelmiyor" ve akrabaları/arkadaşları ziyarete geldiklerinde kucağında taşıyor.

Ölen kocasının dövmesini saklamak için derisini kesip çerçeveledi! Duyanlar inanamadı! Nedeni ise... 3

Angelica durumu şöyle açıklıyor: "Bu, onunla konuştuğumuz ve onun onayını aldığım bir şeydi. Katılan herkeste 'bu doğru değil' düşüncesi vardı. Bütün arkadaşlarımız gerçekten destek oldu ama bazı aile üyelerimiz hala tam olarak anlamıyor. Konuşurken çok fazla anatomik konulara girmemek ve onları korkutmamak arasında bir denge kurmak gerekiyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Bakın nerden çıktıKayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Bakın nerden çıktı
James Webb Uzay Teleskobu en eski kara deliği keşfettiJames Webb Uzay Teleskobu en eski kara deliği keşfetti

Anahtar Kelimeler:
dövme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Bakın nerden çıktı

Kayıp cüzdanını 11 yıl sonra buldu! Bakın nerden çıktı

Ölen kocasının dersini kestirdi! Nedeni ise şaşırttı! Bakın sonra ne yaptı...

Ölen kocasının dersini kestirdi! Nedeni ise şaşırttı! Bakın sonra ne yaptı...

Ortalığı karıştıran hamle! Eşini ve metresini paylaştı

Ortalığı karıştıran hamle! Eşini ve metresini paylaştı

Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...

Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.