Olgun Şimşek kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Olgun Şimşek kimdir, kaç yaşında?

Olgun Şimşek sağlık durumu merak ediliyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sinema oyuncusu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. İşte Olgun Şimşek kaza anına dair tüm detaylar..

OLGUN ŞİMŞEK KAZA MI YAPTI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet İlker Teker yönetimindeki 48 R 7640 plakalı otomobil, ters yönde giden Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Savrulan refüje çıkana araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan oyuncu Olgun Şimşek ile Mehmet İlker Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi.

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa'da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu.

Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı.

Uğur Yücel'in yönetmenlik deneyimi olan Yazı Tura filminde canlandırdığı Rıdvan rolü ile başta Altın Portakal olmak üzere birçok ödül kazandı.

Yalan Dünya dizisinde, Selahattin karakterini canlandıran Olgun Şimşek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıklı dizinin yanısıra Türk Ekonomi Bankası'nın reklâmlarında da oynadı.



