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Olimpiu Morutan, Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vurdu

29.08.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, ilk kez sarı-kırmızı formayı giydi ve Kasımpaşa maçının kilit ismi oldu.

Olimpiu Morutan, Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vurdu

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça Olimpiu Morutan damga vurdu.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi olan 21 yaşındaki Rumen futbolcu, Kasımpaşa maçındaki performansıyla çok konuşulan isim oldu.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya attığı ilk golde vatandaşı Alexandru Cicaldau'ya asist yapan Morutan, ikinci golden önce de kaleye çok sert bir şut çekti ve kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK İŞ YAPAR"

Olimpiu Morutan için Erman Toroğlu, "Morutan, Türkiye'de çok iş yapacak, o belli oldu. İyi iş yapacak kesin." yorumunu yaparken; Rıdvan Dilmen ise "Pırıl pırıl oyuncular almışlar. Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau yetenekli oyuncular." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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