Olimpiyat hayali kabusa döndü! Genç jimnastikçi korkunç şekilde hayatını kaybetti

2028 Los Angeles Olimpiyatları’na katılma hedefiyle hazırlanan Endonezyalı genç jimnastikçi Naufal Takdir Al Bari, geçirdiği ciddi bir kazanın ardından 19 yaşında hayatını kaybetti.

12 GÜN OYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Rusya'da antrenman sırasında yaşanan talihsiz olayda Naufal, yatay bar üzerindeki bir rutinini tamamladıktan sonra güvenli iniş yapılması gereken sünger çukura düştü. Ancak düşüş sırasında boynundan ağır şekilde yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan genç sporcu, 12 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPTI

Endonezya Jimnastik Federasyonu, yaptığı açıklamada "Sporcumuz Naufal Takdir Al Bari, Rusya’nın Penza kentinde hayatını kaybetmiştir. 19 yaşındaki sporcumuz GA Zakharyin Hastanesi’nde 12 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından vefat etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Naufal’ın bu yıl Endonezya’da düzenlenecek Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’na hazırlandığı ve performansını sürdürmesi halinde 2028 Olimpiyatları’na katılmasının çok yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı sünger çukurundaki güvenlik önlemlerine ilişkin soruşturma başlattı.