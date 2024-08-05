Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de France'da yapıldı.

İsveçli sporcu Armand Duplantis, finalde mücadele etti. Nefes kesen mücadelenin ardından Armand Duplantis olimpiyat rekoru kırdı.

Duplantis, 6.10'luk derecesiyle elinde olmayan tek rekor olan Olimpiyat rekorunun sahibi oldu. Duplantis, rekor sonrası Yusuf Dikeç pozu verdi. Rekortmenin pozu sosyal medyada gündem oldu.

YUSUF DİKEÇ DÜNYADA GÜNDEM OLMUŞTU!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç, atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatları tercih etmedi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec'in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu.