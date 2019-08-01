Olimpiyatlar sosyal medyadan takip edilebilecek

Oyunlar sırasında sosyal medyada etkileşimlerin üst seviyeye çıkması, tüm sosyal medya servislerini alarma geçirmiş durumda.

Sosyal medya servisi Twitter Olimpiyat oyunlarını canlı sunmak için haber kanalı NBC ile ortaklık yapacak.

İşbirliğine göre, NBC Twitter için günlük 20 dakikalık özel bir Olimpiyat haber programı hazırlayacak. Mikro blog kullanıcıları bu program üzerinden Olimpiyat oyunlarında olan biteni takip edebilecekler.

NBC daha önce benzer bir çalışmayı 2018 Kış Olimpiyartları için Snapchat ile gerçekleştirmiş ve çok olumlu tepkiler almıştı.

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