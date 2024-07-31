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Olimpiyatlarda beşinci gün tamamlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.07.2024 23:12
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 31 Temmuz Çarşamba günü Türkiye 5 spor dalındaki yarışmalarda mücadele etti.

Olimpiyatlarda beşinci gün tamamlandı

Paris 2024’te beşinci gün geride kaldı. Atıcılıkta Rümeysa Pelin Kaya ilk 6 ismin finale yükseldiği trap elemelerinde 13. olarak Oyunları tamamladı. Badmintonda son 16 turuna yükselmesi için rakiplerinin maç sonucunu bekleyen Neslihan Yiğit, Japon sporcunun maçı kazanmasının ardından Oyunları tamamladı.

Judoda Fidan Öğel kadınlar -70kg son 32 turunda İsrailli rakibi Maya Goshen’e mağlup olarak Oyunları tamamladı. Erkekler -90 kiloda Mihael Zgank ise son 32 turunda Azerbaycanlı rakibi Eljan Hajiyev’e mağlup olarak Oyunları tamamladı.

Kürekte Elis Özbay, kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 8:02.47’lik dereceyle 4. sırada tamamladı. Mili kürekçi sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finali yarışına 2 Ağustos Cuma günü çıkacak.

Okçulukta Elif Berra Gökkır’ın son 32 turu karşılaşması kötü hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Yelkende Merve Vatan, sekiz, dokuz, on ve on birinci yarışlar sonucunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 18. sırada bulunuyor.

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