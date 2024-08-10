Olimpiyatlardaki başarısızlığın ardından Bakan Osman Aşkın Bak eleştirilerin hedefinde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. gün geride kaldı. Ülkeler başarı sıralamasını yükseltmek için çabalarken Türkiye'nin bulunduğu sıra düne göre 2 sıra daha geriledi. Şu ana kadar zirvede 34 altın, 27 gümüş ve 23 bronz madalya kazanma başarısı gösteren Çin yer aldı. Türkiye ise maalesef toplam 6 madalya ile kendine ancak 62. sırada yer buldu.

BAKAN BAK HEDEFTE

Sosyal medya kullanıcıları peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a eleştirilerde bulundu. Bazı kullanıcılar, "Sayın bakan olimpiyatlarda 1 altın bile alamadık. Koskoca ülkeye yakışmadı" yorumunda bulunurken bazı kullanıcılar, "0 altın. Uganda, Acun’un baktığı Dominik bile altın kazandı biz kazanamadık. 40 sene sonra ilk defa 0 altınla dönüyoruz. İstifa etmeyi düşünür müsünüz?" ifadelerini kullandı.

SIRALAMADA GERİLEDİK

Öte yandan dün madalya sıralamasında 60. sırada yer alan ülkemiz bugün 2 sıra daha gerileyerek 62. sırada kendine yer buldu.