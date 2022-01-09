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Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?

09.01.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programındaki, "Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?

Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?

A: Eskrim

B: Kürek

C: Binicilik

D: Sörf

CEVAP: B


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atv
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