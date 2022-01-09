ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programındaki, "Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...
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