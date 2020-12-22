Olimpos nerede? Sahili, Çıralı, Yanartaş, teleferik nerede?

Şehir hayatının karmaşıklığından kaçıp kurtulmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan Olimpos birçok doğal güzelliğe sahiptir. Tertemiz plajları, yemyeşil ormanları ve birçok gizemli koyu ile insanı büyüleyen bir doğaya ev sahipliği yapar. Doğasıyla etkilerken diğer bir yandan da asırlar öncesinde ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden geriye kalan tarihi eserleri sizinle buluşturur. Peki hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan Olimpos nerede?
Olimpos, Akdeniz'e kıyısı olan mahallelerden biridir. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı olan bu mahalle ile İstanbul arasında yaklaşık 740 kilometre, Ankara'yla ise 530 kilometre mesafe vardır. Konum olarak Olimpos, Kemer ve Kumluca ilçelerinin tam arasında bulunur. Kemer'in merkezi ile arasında 28 kilometre mesafe bulunur. Bu güzel tatil beldesinin Antalya şehir merkezi ile arasındaki mesafe ise 83 km'dir.
Olimpos'a gitmişken görülmesi gereken birçok mekan vardır. Adrasan Koyu, Olimpos Antik Kenti, Yanartaş, Suluada ve Phaselis Antik Kenti bu mekanların en popüler olanlarıdır.
Genellikle Tahtalı Dağ olarak bilinen Olimpos Dağı, Antalya sınırlarında Batı Toroslar olarak bilinen Bey Dağları grubunun içinde yer alır. Kuzeydoğusunda Kemer ilçesi, doğusunda Tekirova bulunan Olimpos Dağı, Olimpos Beydağları Milli Parkı içerisinde yer alır.
Olimpos Dağı'nı da içerisinde bulunduran bu milli park, Olimpos'a uğrayanların mutlaka görmesi gereken noktalardan biri. 31 bin hektarlık bir alana denk gelen bu milli park adeta mavi ve yeşilin buluşma yeri. Sarısu mevkisinden başlayarak Akdeniz'i çevreleyen bu sıradağların başlangıç noktasında bulunan Olimpos Beydağları Milli Parkı, Gelidonya Burnu'nda son buluyor.
Olimpos'a çok yakın olan bu tatil beldesi huzurlu bir tatil arayanların sıkça uğradığı bir yer. Antalya'nın gizli kalmış kasabalarından biri olan Çıralı, tam olarak saklı bir cennet. Çıralı, Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan Tekke Yarımadası üzerinde yer alır. Dünya üzerinde eşine rastlanır çok az yer vardır.
Carretta carrettaların yumurtlama alanlarından birisi olan Olimpos Sahili; kilometrelerce uzanan plajı, koyları ve spor aktiviteleri ile yılın her döneminde tercih edilen bir lokasyon. Yamaç paraşütüne uygun alanlarından dolayı Olimpos'un doğa harikası sahilinin tadını gökyüzünde süzülerek çıkarabilirsiniz.
Özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayabileceğiniz teleferiğin alt istasyonu Tekirova ve Çamyuva arasındadır. 4350 metre uzunluğa sahip bu teleferik dünyanın en uzun teleferiklerinden biridir.
Birçok yerin sit alanı olmasından dolayı bakir kalan bu bölgede barınma için en güzel alternatif ağaç evler. Çıralı ve Olimpos'ta en çok bungalov evler ve ağaç evler tercih ediliyor.
Liman kenti olma özelliğinden dolayı birçok medeniyetin göz bebeği olan Olimpos'ta antik çağlardan kalan miraslara tanıklık edebileceğiniz bir kent bulunur. Müzekart'ın geçerli olduğu antik kente ormanın ve bungalov evlerin arasından geçerek ulaşabilirsiniz.
Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak bilinen hatta Yunan mitolojisinde dahi yer alan bu taş, bir doğal gaz kaynağıdır. 2500 senedir yanmakta olan bu taş turistlerin de ilgisini çekiyor.
Olimpos'ta en çok tercih edilen plajlar Olimpos Plajı ve Çıralı Plajı'dır. Koyların tadını çıkarmak isteyenler ise tekneleri ile açılarak denize girebilirler.
Türkiye'nin en sevilen tatil mekanlarından Olimpos birçok konaklama imkanına sahiptir. Bu imkanların bazıları oteller, pansiyonlar, kamp alanları, çadır evler ve bungalov evlerdir. Pansiyonların fiyatları yaz sezonuna yaklaştıkça yükselse de makul fiyatlı seçenekler bulunabiliyor. Öğrenciler ve düşük maliyetli tatil tercih edenler kamp alanlarında kalmayı tercih edebiliyor.
Kaş ile Olimpos arasında tam olarak 179 kilometrelik bir yol mesafesi vardır. Arabanızla yola çıkarsanız yaklaşık olarak 2-3 saat sürecektir.
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