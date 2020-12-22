Olimpos nerede? Sahili, Çıralı, Yanartaş, teleferik nerede?

Şehir hayatının karmaşıklığından kaçıp kurtulmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan Olimpos birçok doğal güzelliğe sahiptir. Tertemiz plajları, yemyeşil ormanları ve birçok gizemli koyu ile insanı büyüleyen bir doğaya ev sahipliği yapar. Doğasıyla etkilerken diğer bir yandan da asırlar öncesinde ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden geriye kalan tarihi eserleri sizinle buluşturur. Peki hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan Olimpos nerede? Olimpos Nerede? Olimpos, Akdeniz'e kıyısı olan mahallelerden biridir. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı olan bu mahalle ile İstanbul arasında yaklaşık 740 kilometre, Ankara'yla ise 530 kilometre mesafe vardır. Konum olarak Olimpos, Kemer ve Kumluca ilçelerinin tam arasında bulunur. Kemer'in merkezi ile arasında 28 kilometre mesafe bulunur. Bu güzel tatil beldesinin Antalya şehir merkezi ile arasındaki mesafe ise 83 km'dir. Olimpos'ta Gezilecek Yerler Olimpos'a gitmişken görülmesi gereken birçok mekan vardır. Adrasan Koyu, Olimpos Antik Kenti, Yanartaş, Suluada ve Phaselis Antik Kenti bu mekanların en popüler olanlarıdır.

Olimpos Dağı Nerede? Genellikle Tahtalı Dağ olarak bilinen Olimpos Dağı, Antalya sınırlarında Batı Toroslar olarak bilinen Bey Dağları grubunun içinde yer alır. Kuzeydoğusunda Kemer ilçesi, doğusunda Tekirova bulunan Olimpos Dağı, Olimpos Beydağları Milli Parkı içerisinde yer alır. Olimpos Milli Parkı Nerede? Olimpos Dağı'nı da içerisinde bulunduran bu milli park, Olimpos'a uğrayanların mutlaka görmesi gereken noktalardan biri. 31 bin hektarlık bir alana denk gelen bu milli park adeta mavi ve yeşilin buluşma yeri. Sarısu mevkisinden başlayarak Akdeniz'i çevreleyen bu sıradağların başlangıç noktasında bulunan Olimpos Beydağları Milli Parkı, Gelidonya Burnu'nda son buluyor. Olimpos Çıralı Nerede? Olimpos'a çok yakın olan bu tatil beldesi huzurlu bir tatil arayanların sıkça uğradığı bir yer. Antalya'nın gizli kalmış kasabalarından biri olan Çıralı, tam olarak saklı bir cennet. Çıralı, Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan Tekke Yarımadası üzerinde yer alır. Dünya üzerinde eşine rastlanır çok az yer vardır. Olimpos Sahili Nerede? Carretta carrettaların yumurtlama alanlarından birisi olan Olimpos Sahili; kilometrelerce uzanan plajı, koyları ve spor aktiviteleri ile yılın her döneminde tercih edilen bir lokasyon. Yamaç paraşütüne uygun alanlarından dolayı Olimpos'un doğa harikası sahilinin tadını gökyüzünde süzülerek çıkarabilirsiniz.