Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Olimpos nerede? Sahili, Çıralı, Yanartaş, teleferik nerede?

Olimpos nerede? Sahili, Çıralı, Yanartaş, teleferik nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Olimpos nerede? Sahili, Çıralı, Yanartaş, teleferik nerede?

İçindekiler

  • Olimpos Nerede?
  • Olimpos'ta Gezilecek Yerler
  • Olimpos Dağı Nerede?
  • Olimpos Milli Parkı Nerede?
  • Olimpos Çıralı Nerede?
  • Olimpos Sahili Nerede?
  • Olimpos Teleferik Nerede?
  • Olimpos Ağaç Evler
  • Olimpos Antik Kenti
  • Olimpos Yanartaş
  • Olimpos'ta Nerede Denize Girilir?
  • Olimpos'ta Nerede Kalınır?
  • Olimpos Kaş Arası Kaç Km?

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Olimpos, yaz-kış fark etmeksizin ruhunu dinlendirmek isteyenlerin favori lokasyonlarından biri. Sıcak Akdeniz havasının büyüsüne kapılırken Olimpos'un güzelliklerinin de tadına varabiliyorsunuz. Her sene dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti ağırlayan Olimpos nerede, burada gezilmesi gereken yerler nelerdir?

Şehir hayatının karmaşıklığından kaçıp kurtulmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan Olimpos birçok doğal güzelliğe sahiptir. Tertemiz plajları, yemyeşil ormanları ve birçok gizemli koyu ile insanı büyüleyen bir doğaya ev sahipliği yapar. Doğasıyla etkilerken diğer bir yandan da asırlar öncesinde ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden geriye kalan tarihi eserleri sizinle buluşturur. Peki hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan Olimpos nerede?

Olimpos Nerede?

Olimpos, Akdeniz'e kıyısı olan mahallelerden biridir. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı olan bu mahalle ile İstanbul arasında yaklaşık 740 kilometre, Ankara'yla ise 530 kilometre mesafe vardır. Konum olarak Olimpos, Kemer ve Kumluca ilçelerinin tam arasında bulunur. Kemer'in merkezi ile arasında 28 kilometre mesafe bulunur. Bu güzel tatil beldesinin Antalya şehir merkezi ile arasındaki mesafe ise 83 km'dir.

Olimpos'ta Gezilecek Yerler

Olimpos'a gitmişken görülmesi gereken birçok mekan vardır. Adrasan Koyu, Olimpos Antik Kenti, Yanartaş, Suluada ve Phaselis Antik Kenti bu mekanların en popüler olanlarıdır.

Olimpos Dağı Nerede?

Genellikle Tahtalı Dağ olarak bilinen Olimpos Dağı, Antalya sınırlarında Batı Toroslar olarak bilinen Bey Dağları grubunun içinde yer alır. Kuzeydoğusunda Kemer ilçesi, doğusunda Tekirova bulunan Olimpos Dağı, Olimpos Beydağları Milli Parkı içerisinde yer alır.

Olimpos Milli Parkı Nerede?

Olimpos Dağı'nı da içerisinde bulunduran bu milli park, Olimpos'a uğrayanların mutlaka görmesi gereken noktalardan biri. 31 bin hektarlık bir alana denk gelen bu milli park adeta mavi ve yeşilin buluşma yeri. Sarısu mevkisinden başlayarak Akdeniz'i çevreleyen bu sıradağların başlangıç noktasında bulunan Olimpos Beydağları Milli Parkı, Gelidonya Burnu'nda son buluyor.

Olimpos Çıralı Nerede?

Olimpos'a çok yakın olan bu tatil beldesi huzurlu bir tatil arayanların sıkça uğradığı bir yer. Antalya'nın gizli kalmış kasabalarından biri olan Çıralı, tam olarak saklı bir cennet. Çıralı, Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan Tekke Yarımadası üzerinde yer alır. Dünya üzerinde eşine rastlanır çok az yer vardır.

Olimpos Sahili Nerede?

Carretta carrettaların yumurtlama alanlarından birisi olan Olimpos Sahili; kilometrelerce uzanan plajı, koyları ve spor aktiviteleri ile yılın her döneminde tercih edilen bir lokasyon. Yamaç paraşütüne uygun alanlarından dolayı Olimpos'un doğa harikası sahilinin tadını gökyüzünde süzülerek çıkarabilirsiniz.

Olimpos Teleferik Nerede?

Özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayabileceğiniz teleferiğin alt istasyonu Tekirova ve Çamyuva arasındadır. 4350 metre uzunluğa sahip bu teleferik dünyanın en uzun teleferiklerinden biridir.

Olimpos Ağaç Evler

Birçok yerin sit alanı olmasından dolayı bakir kalan bu bölgede barınma için en güzel alternatif ağaç evler. Çıralı ve Olimpos'ta en çok bungalov evler ve ağaç evler tercih ediliyor.

Olimpos Antik Kenti

Liman kenti olma özelliğinden dolayı birçok medeniyetin göz bebeği olan Olimpos'ta antik çağlardan kalan miraslara tanıklık edebileceğiniz bir kent bulunur. Müzekart'ın geçerli olduğu antik kente ormanın ve bungalov evlerin arasından geçerek ulaşabilirsiniz.

Olimpos Yanartaş

Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak bilinen hatta Yunan mitolojisinde dahi yer alan bu taş, bir doğal gaz kaynağıdır. 2500 senedir yanmakta olan bu taş turistlerin de ilgisini çekiyor.

Olimpos'ta Nerede Denize Girilir?

Olimpos'ta en çok tercih edilen plajlar Olimpos Plajı ve Çıralı Plajı'dır. Koyların tadını çıkarmak isteyenler ise tekneleri ile açılarak denize girebilirler.

Olimpos'ta Nerede Kalınır?

Türkiye'nin en sevilen tatil mekanlarından Olimpos birçok konaklama imkanına sahiptir. Bu imkanların bazıları oteller, pansiyonlar, kamp alanları, çadır evler ve bungalov evlerdir. Pansiyonların fiyatları yaz sezonuna yaklaştıkça yükselse de makul fiyatlı seçenekler bulunabiliyor. Öğrenciler ve düşük maliyetli tatil tercih edenler kamp alanlarında kalmayı tercih edebiliyor.

Olimpos Kaş Arası Kaç Km?

Kaş ile Olimpos arasında tam olarak 179 kilometrelik bir yol mesafesi vardır. Arabanızla yola çıkarsanız yaklaşık olarak 2-3 saat sürecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Döneminin görkemlisi: Bugünün Ani HarabeleriDöneminin görkemlisi: Bugünün Ani Harabeleri
Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı!Mortal Kombat filmi için geri sayım başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

Pisa Kulesi nerede, hangi ülkede ve şehirde? Yüksekliği kaç metre, neden yamuk, ne zaman kim yaptı?

Pisa Kulesi'nin merak edilenleri

Mut nerede, nerenin ilçesi? Mut şelalesi ve kalesi nerede?

Doğal güzellikleriyle Mut!

Lüleburgaz nerede, hangi ile bağlı? Oto pazarı ile semt pazarı nerede?

Lüleburgaz hakkında merak ettikleriniz

Ani Harabeleri nerede? Ani Harabeleri tarihi - Ani Harabeleri yol tarifi - Kars Ani Harabeleri giriş ücreti

Döneminin görkemlisi: Bugünün Ani Harabeleri

Dalaman nerede? Çayı, ovası, kükürtlü su nerede?

Muhteşem koyları ile Dalaman

Kosova nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Avrupa'nın en genç ülkesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.