Olivia Buckland sınırları zorladı!

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanmasıyla bilinen 25 yaşındaki Olivia Buckland, geçtiğimiz gün paylaştığı bir video ve fotoğrafla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Takipçileriyle sohbet etmeyi seven ünlü isim, önce beyaz çamaşırlarıyla dans ettiği bir video yayınlandı peşinden mavi iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı.

Çıplaklığı sevdiğini her defasında dile getiren Olivia Buncland, göğüslerinin altına yaptırdığı dövmeyi göstermek istediğini söyledi. Bir bronzlaştırıcı krem markasının yüzü olan Olivia Buckland, bol bol reklam yapmayı da ihmal etmedi. Olivia Buncland, 2016 yılında katıldığı Aşk Adası (Love Island) programında tanıştığı Alex ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.



