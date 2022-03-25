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Olivia Culpo derin yırtmacını kapamaya çalışsa da başaramadı! Frikik verdi

25.03.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo katıldığı gecede zor anlar yaşadı. Derin bacak dekoltesi tercih eden Olivia Culpo yırtmacını kapamaya çalışma da başarılı olamadı.

Olivia Culpo derin yırtmacını kapamaya çalışsa da başaramadı! Frikik verdi

ABD eski güzellik kraliçesi ve oyuncu Olivia Culpo bir davet için hazırlandı. Siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden ünlü model ve oyuncu yırtmacının kontrolünü kaybetti.

Geçtiğimiz ay ABD’den Meksika’nın Cabo San Lucas kentine gitmek için havaalanına giden ünlü isim kıyafeti yüzünden uçağa alınmamasıyla gündeme gelmişti. Kısa taytı başına bela olan Culpo bu olaya isyan etmişti. Ünlü isim bu sefer de yırtmacıyla uzun süre mücadele etti.

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Kameraların kendisini çektiğini fark edince eliyle açık olan kısmı kapamaya çalışsa da Olivia Culpo pek başarılı olamadı ve frikik verdi.

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Culpo iç çamaşırı görününce eliyle kapamaya çalışarak hızlı hızlı mekana giriş yaptı.

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