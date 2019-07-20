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Olivia Culpo güzellik sırrını paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

2019’un en seksi kadını seçilen ABD’li model Olivia Culpo güzellik sırrını paylaştı. Olivia Culpo güne nasıl başladığını takipçileriyle paylaştı.

Olivia Culpo güzellik sırrını paylaştı

2019 yılının en seksi kadını seçilen eski kainat güzeli Olivia Culpo, Sports llustrated dergisine poz verip güzellik sırrını açıkladı.

ABD'li eski Kainat Güzeli 27 yaşındaki Olivia Culpo, Sports llustrated dergisinin plaj giyim sayısına özel pozlar verdi.

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Culpo, formunun sırrını ise şöyle açıkladı: "Güne fıstık ezmesi ve kahveyle başlıyorum. Her gün pilates egzersizleri, haftada birkaç gün de kickboks yapıyorum."

Olivia Culpo geçtiğimiz günlerde "Birkaç ay önce depresyondaydım. Ama yine de sosyal medyada her şey mükemmelmiş gibi davranıyordum" itirafıyla gündem olmuştu.

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Olivia Culpo Olivia Culpo insatgram

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