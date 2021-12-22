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Olivia Culpo'un eteğini tek bir toka tutuyordu! "Bu ne cesaret?"

22.12.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan futbolu oyuncusu Christian McCaffrey'ın eşi ABD’li model Olivia Culpo son pozlarıyla Instagram'ı salladı. Ünlü modelin eteğini tek bir tokanın tutmasına herkes aynı yorumu yaptı: Bu ne cesaret?

Olivia Culpo'un eteğini tek bir toka tutuyordu! "Bu ne cesaret?"

2012 yılında kâinat güzeli seçilen Olivia Culpo, modelliğinin yanı sıra oyunculuk da yapıyor. Ünlü sporcu Christian McCaffrey'ın eşi sosyal medyada da oldukça aktif.

Olivia Culpo son olarak kasığına kadar dekoltesi olan bir siyah etekle poz verdi. İddialı tercihi tutan ise tek bir tokaydı. Belinde tek bir tokası olan eteğiyle üst üste pozlar veren Culpo hayranlarının yorum yağmuruna maruz kaldı.

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Herkesin aklındaki soru ise birdi: Bu ne cesaret? Takipçileri ünlü modelin frikik vermeden bu pozları vermesine hayran kaldı.

SERVETİNİ SOSYAL MEDYADAN KAZANDI

Sports Illustrated kapağına çıkan modellerden biri olan Olivia Culpo 1992'de ABD'de dünyaya geldi. Olivia Culpo, Boston Üniversitesi'nde eğitime başlasa da yarıda bıraktı. 2012 yılında Rhode Island'da yapılan güzellik yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Aynı yıl ABD Güzeli sonra da Kainat Güzeli seçildi. Culpo, 2000'lerin başında sosyal medya paylaşımları sayesinde bu alanda adını duyurdu. Çok sayıda güzellik ve giyim markasıyla işbirlikleri yaparak bu alanda servet edindi.


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